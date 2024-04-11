台達電泰國擴產腳步不停 泰達電斥36億元建3座新廠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-11 20:57

台達電 (2308-TW) 今 (11) 日晚間公告，子公司泰達電 Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited(DET) 決議興建泰國 D13 廠、D14 廠及 D15 廠，暫估工程總價款約泰銖 41.25 億元 (約新台幣 36.4 億元)。

據了解，泰達電此次將興建的 3 座新廠將聚焦電源供應器、資通訊基礎設施相關產品，預計 2026 年啟用；台達電表示，主要是因應未來業務發展所需，自地委建新廠房。

泰達電目前也在北柳府威郭工業區（Wellgrow Industrial Estate）興建的 WG3 廠及 WG4 廠，則鎖定電源供應、被動元件、散熱風扇等 3 個業務領域，預計 2025 年上線。

台達電近年積極擴大在泰國布局，位在泰國挽蒲工業區新落成的八廠及研發中心上月甫開幕，泰國總理賽塔．塔維辛 (Settha Thawisin) 除了到場見證，更在社交平台 X 發文透露，台達電未來 4 年將在泰國投資 5 億美元 (約新台幣 160 億元)。