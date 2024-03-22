泰國總理賽塔：台達電未來4年將在泰國投資160億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-22 18:46

台達電 (2308-TW) 子公司泰達電新廠今 (22) 日開幕，泰國總理暨財政部長賽塔．塔維辛 (Settha Thawisin) 除了到場見證，更在社交平台 X 發文指出，台達電未來 4 年將在泰國投資 5 億美元 (約新台幣 160 億元)。

據了解，此次泰達電新廠投資金額近 30 億泰銖 (約新台幣 26 億元)，並導入高效節能樓宇自動化解決方案及智能製造解決方案，以提高產線的生產力和品質。

賽塔．塔維辛致詞時表示，泰國政府很高興見證泰達電的新廠開幕，並全力支持泰達電成為領先的電子製造及出口商；泰達電也準備好響應政府將泰國打造為「未來交通中心」及「數位經濟中心」的政策，並承諾會持續進行投資。