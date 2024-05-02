金管會「鼓勵投信躍進計畫」修正排除ETF 為主動式基金添誘因

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 19:10

國內 ETF 市場發展過熱，金管會今 (2) 日公布修正「鼓勵投信躍進計畫」相關指標，希望投信事業產品策略衡平發展，此次調整從檔數、規模、報酬率到投研團隊人數皆排除被動式操作管理之基金 (ETF)，業者可於 6 月底前送件，審查後於 9 月底公布。證期局副局長黃厚銘表示，此次修正的出發點，主要是想讓主動式基金更有機會來申請優惠措施。

黃厚銘進一步指出，從指標修正的設計方向來看，主力業務以 ETF 為主的投信業者確實會受到較大的影響，去年適用優惠的元大、國泰、第一金 3 家投信，可能就有 1 家無法符合標準。

金管會指出，本次躍進計畫，主要修正「投研能力」相關指標，一、有關投信基金複委任或委託海外顧問之檔數或規模比重不超過 1/2 之指標：因被動式操作管理基金無須複委任或委託海外顧問，故檔數或規模計算標準排除被動式操作管理基金，即排除指數型基金、ETF 及 ETF 連結基金等被動式操作管理之基金。

二、有關至少 3 種類型基金平均報酬率高於業界平均之指標：因被動式操作管理基金之報酬率主係受其追蹤指數所投資成分證券之市場波動影響，故本指標修正為僅限主動式操作管理基金。

三、有關近三年投研團隊達一定人數或比重，且人數及平均資產管理規模皆為成長之指標：修正為不包含被動式操作管理基金經理人，且近三年投研團隊年平均人數由現行標準 25 人修正為 20 人，投研人數占總員工人數占比由現行標準 20% 修正為 15%；屬大型投信適用之投研團隊人數由現行標準 75 人修正為 60 人；平均資產管理規模計算標準由「不含貨幣市場基金 (MMF)」修正為「不含 MMF 及被動式操作管理基金」；針對中小型投信之投研團隊人數由現行標準 15 人修正為 10 人，投研人數占總員工人數占比由現行標準 20% 修正為 15%。

四、有關平均資產管理規模為排名前 1/3 或達一定金額之指標：現行規模計算標準為投信業者得自行選擇適用「不含 MMF」或「不含 MMF 及 ETF」，配合上述指標一致性，將「ETF」修正為「被動式操作管理基金」。

國內目前有 38 家投信業者，黃厚銘表示，近年來每年申請該優惠措施家數約落在 5 家，2023 年共 3 家獲准 (元大、國泰、第一金)，2022 年 2 家 (元大、國泰)，2021 年 4 家 (元大、國泰、富邦、永豐)，2020 年 3 家 (國泰、復華、富邦)。

至於符合標準的投信業者大多選擇何種優惠？黃厚銘說明，業者較偏好投資海外的投信基金申報生效期間由 30 個營業日縮短到 12 個營業日，另一項則是放寬投信送件檔數，每次從一檔變成可送三檔。