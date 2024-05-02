小資存股族最愛的不是台積電、鴻海 這檔高息ETF奪今年來零股交易王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 15:14

小資存股族最愛的標的不是台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)！統計今 (2024) 年截至 4 月底台股零股交易日均量，擁有 77 萬受益人的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW)，以 157 萬股奪下零股交易王寶座，受到小資股民歡迎，前十名當中多達 6 檔為高股息 ETF。法人指出，每年 5 月 20 日前，所有台股掛牌企業需公佈當年度股利政策，使得高息股較易受到資金青睞。

觀察今年以來台股零股交易日均量排名，00919 以 157 萬股穩居第 1 名，第 3 至 6 名皆為高股息 ETF，分別為國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大高股息 (0056-TW)，日均量落在 92 萬到 133 萬股之間。

此外，元大台灣 50(0050-TW) 以 68 萬股排名第 8，統一台灣高息動能 (00939-TW) 以近 64 萬股，排名第 9，其中，00939、00940 為甫掛牌月餘的 ETF 新兵。

至於個股方面，台積電零股交易日均量以 149.3 萬股位居第 2，鴻海約 74 萬股落居第 7 名，緯創 (3231-TW) 則以 51 萬股排名第 10。

00919 為季配息，挾帶著前四次 10% 的高配息與填息率百分百的光環，配息高水準又穩定，今年以來持續受許多投資人青睞，為不含新成立 ETF 中今年來受益人增加最多的 ETF，總受益人數已來到 77.6 萬人，持續向 80 萬關卡邁進。