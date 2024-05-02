00878豪邁配息0.51元太香了 單日爆近13萬張大量登ETF成交王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 17:37

加權指數今 (2) 日終場下跌 174.16 點，收在 20222.44 點，法人觀察 200 多檔 ETF 中，由國泰永續高股息 (00878-TW) 奪下成交王，單日爆出近 13 萬張，00878 於 4 月 30 日甫公布第二季預估配息金額為 0.51 元，比第一季的 0.4 元還要高出 0.11 元，創下自身成立以來的新高，讓百萬股民拍手叫好。00878 終場微幅下跌 0.18%。

00878 今天一開盤即爆大量，單日成交量高達 12 萬 9764 張，其他前幾名分別是群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 的 98767 張、元大台灣 50 反 1(00632R-TW)85439 張、富邦恒生國企正 2(00665L-TW) 有 80246 張、復華台灣科技優息 (00929-TW) 則是 77790 張。

有網友計算，以這次 00878 配息來估算，持有 10 張可領 5100 元、20 張可領 10200 元、50 張可領 25500 元，年化配息率飆升到 9%，且 00878 從 2020 年 7 月成立以來，每次都能順利完成填息，讓投資人真正將股利收到口袋。

觀察 00878 每季配息金額，也有逐漸拉升的趨勢，2023 年四季分別配出 0.27 元、0.27 元、0.35 元、0.35 元，2024 年第一季則是 0.4 元，這次配息再創高，讓百萬粉絲們心動不已，專家預估，00878 的投資人數應有機會很快超越第一大的中鋼。

5/2 ETF 成交量排名表

排名 股票代號 股票名稱 成交量 1 00878 國泰永續高股息 129,764 2 00937B 群益 ESG 投等債 20+ 98,767 3 00632R 元大台灣 50 反 1 85,439 4 00665L 富邦恒生國企正 2 80,246 5 00929 復華台灣科技優息 77,790 6 00940 元大台灣價值高息 70,794 7 00919 群益台灣精選高息 52,191 8 00673R 期元大 S&P 原油反 1 49,248 9 00637L 元大滬深 300 正 2 47,343 10 00715L 期街口 S&P 布蘭特油正 2 37,161