谷歌「核心」團隊裁員至少200人 部分職位移至印度、墨西哥

鉅亨網編譯許家華 2024-05-02 11:16

《CNBC 》報導，就在 4 月 25 日發布井噴式第一季財報之前，谷歌 (GOOGL-US) 已在重組中裁掉了至少 200 名「核心」關鍵團隊和工程人才。此舉是公司重組的一部分，部分職位將轉移至印度和墨西哥。

谷歌網站稱，「核心」部門負責建立公司旗艦產品背後的技術基礎，並保護用戶的線上安全。核心團隊包括來自資訊科技的關鍵技術單位、Python 開發團隊、技術基礎設施、安全基礎、應用平台、核心開發人員和各種工程角色。

根據谷歌內部文件，谷歌加州 Sunnyvale 辦公室至少裁掉了 50 個工程職位，許多「核心」團隊將在墨西哥和印度招募相應的職位。

谷歌開發者生態系統副總裁 Asim Husain 上周以電子郵件告知員工，這是他的團隊今年最大的裁員計畫。「們打算保持目前的全球足跡，同時在全球高增長的勞動力地區進行擴張，以利更接近合作夥伴和開發者社區。」

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 自去年初以來一直在裁員，當時因應廣告市場低迷，該公司宣布裁員 1.2 萬人即 6% 人力。如今儘管數位廣告出現反彈，但 Alphabet 仍在繼續裁員，今年迄今已進行多輪裁員，總人數超過 3 萬人。

財務長 Ruth Porat4 月中旬宣布，公司財務部門將進行重組，包括裁員，並將職位轉移到 Bangalore 和墨西哥城。

谷歌搜尋業務主管 Prabhakar Raghavan 則在 3 月一次全體會議上表示，谷歌計劃在印度和巴西等關鍵市場建立更貼近用戶的團隊，因為這些市場的勞動力比美國便宜。

真遭 AI 取代？

參與重組的團隊一直是該公司開發人員工具的關鍵，隨著 Google 將更多的人工智慧融入產品中，Google 正在精簡這一領域。

今年 2 月，Google 宣布對其聊天機器人進行重大品牌重塑，從 Bard 更名為 Gemini，與為其提供動力的人工智慧模型套裝同名。

Alphabet 正在為 5 月 14 日舉行的年度開發者大會 Google I/O 做準備，按照慣例會展示去年開發的新開發者產品和工具。Husain 在一份解釋開發人員變化的備忘錄中表示，生成式人工智慧正處於「轉折點」。

「整個產業的生成式人工智慧的最新進展，包括 Google 的 Gemini，正在改變我們所知的軟體開發的本質。」Husain 寫道。

谷歌負責搜尋業務的高級副總裁 Raghavan 表示，競爭加劇、監管環境更具挑戰性，以及內部成長放緩，這些是公司「新營運現實」。