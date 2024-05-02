歐洲議會大選將至 歐盟執委會調查Meta涉俄假訊息問題

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-02 08:54

美國科技巨頭在歐洲恐越來越難混了，在 6 月歐洲議會大選前，歐盟已經對臉書與 Instagram 母公司 Meta(META-US) 是否在處理假訊息跟誤導性廣告上推卸責任，若遭認定違反《數位服務法》(DSA)，這家元宇宙公司恐被處以巨額罰款。歐盟還將審查 Meta 在政治內容和帳戶審查方面是否足夠透明。

歐盟執行委員會表示，Meta 目前處理假訊息和政治廣告的方法不符合 DSA 的義務，恐對即將到來的歐盟與其他地方選舉產生影響。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩表示，該委員會創造了保護歐洲公民免受第三國有針對性的假訊息跟操縱的舉措，若有人違規就會採取行動。這在任何時候都是正確的，尤其是在民主選舉期間。

歐盟認為 Meta 涉嫌的侵權行為涉及其服務中的欺騙性廣告以及跟政治內容相關的一系列政策，以及 Meta 向研究人員提供公開數據的訪問許可權可能存在缺陷等問題。

上述調查是歐洲監管機構在通過一系列旨在控制美國科技巨頭的新法律後，對這些大型科技公司施展拳腳的最新例子。DSA 在去年 4 月獲得批准，其中包括強制社群平台揭露自身正在採取哪些措施來應對錯誤資訊或宣傳。如果歐盟認定 Meta 違反 DSA，恐被處以高達全球年營業額 6% 的罰款。

歐盟調查的一個關鍵面向是 Meta 決定關閉 CrowdTangle，該數位工具被視為追查瘋傳謠言的利器，卻在今年大選年被 Meta 停用，若無該數位工具，使用者和研究人員可能更難發現外國選舉干預。

一名歐盟執行委員會官員說，Meta 目前對廣告的審查方式恐不符合 DSA 的要求，歐盟引用非營利研究機構 AI Forensics 的研究結果指出，俄羅斯的影響力活動一直在 Meta 平台上投放廣告。

由於 CrowdTangle 將在 8 月 14 日後關閉，布魯塞爾當局認為，在沒有足夠好的替代品的情況下停止對 CrowdTangle 的支援，恐讓追蹤假訊息和選民壓制變得更加困難，進而影響與傷害選舉。

Meta 發言人則在一份聲明中表示，該公司將配合調查，並稱 Meta 有一個完善的流程來識別和減輕平台上的風險。Meta 期待著繼續與歐盟執行委員會合作，並向他們提供這項工作的進一步細節。

根據上周三 (4 月 24 日) 公佈的財報，Meta 去年營收為 1349 億美元，凈利 391 億美元，但對本季財測遜於市場預期，Meta 當日股價跌逾 10%，市值一天便蒸發超過 1300 億美元，之後近四個交易日更累計下跌 13%，市值蒸發 1607 億美元。 有分析師指出，Meta 本季財測數字不及市場預期，並上調全年資本支出數字，短期可能對每股獲利 (EPS) 造成影響。