谷歌創始人Brin遭控過失致死 主力產品Gemini也遭炎上！

鉅亨網編譯許家華 2024-02-24 11:29

谷歌聯合創始人 Sergey Brin 近日煩心事不斷，除了遭控過失致死，其回歸谷歌推出的主力產品 Gemini 也遭用戶批評「過度追求政治正確」而緊急暫停。

谷歌聯合創始人 Sergey Brin 於加州法院遭一名飛行員遺孀起訴過失致死，因該飛行員去年在飛往 Brin 位於斐濟的私人島嶼時墜機身亡。

該訴訟指控 Brin 價值 800 萬美元的雙引擎水上飛機配備的輔助油箱不當，在 5 月 20 日飛行數小時後故障，迫其返航回加州，但不幸在半月灣海岸墜毀，機師 Lance Maclean 與副機師 Dean Rushfeldt 當場罹難。

該飛機部分登錄為谷歌母公司 Alphabet 所有，因此除了 Brin 本人、Alphabet、負責維護安裝燃油系統的業者與其雇用飛行員的公司均同列被告。

根據控方訴狀，該飛機的輔助燃油系統為非法安裝，係因飛機沒有足夠燃料抵達夏威夷 (此趟斐濟之旅的首站)，因此 Brin 等人決定在機身內部安裝輔助油箱以增加燃料容量，但負責安裝的機械師沒有裝配清單，僅憑記憶操作，導致在飛行途中，輔助油箱的燃料未能正確移轉至主油箱，最終飛機因燃料耗盡而墜機。

提告的機師遺孀代表方律師指控，身價 1157 億美元、全球排名第 11 名富豪的 Brin 在事發後公開承諾會盡力巡迴原告丈夫遺骸，但事實上卻決定將其遺留在海底，不進行打撈。

Sergey Brin 和谷歌均未回應關於此案的置評請求。

Sergey Brin 近期面臨的煩心事不斷，去年他回歸谷歌，協助建立 AI 模型 Gemini，但 Alphabet 周四 (22 日) 宣布將暫停 Gemin 功能，因為該功能無法透過歷史敘述內容生成正確人物圖像，遭外界撻伐「過度政治正確」。

谷歌今年 2 月初將 AI 聊天機器人 Bard 改名為 Gemini，並推出第一個付費方案，與 OPEN AI 較勁，但甫推出十數天就遭用戶批評，該功能在生成歷史人物圖像時，發生離譜錯誤，例如下達「1789 年開國元勛」代表性圖像指令時，生成非裔的美國開國元勛；要求生成亞瑟王朝卡美洛的騎士時，出現在圓桌會議上的全都是女騎士，完全偏離歷史軌道。