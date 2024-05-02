一點都不華麗「股神」巴菲特辦公室原來長這樣！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-02 14:00

11 年後，Steve Jordon 再次回想起那次在巴菲特辦公室裡與「股神」對話的兩小時。

據《第一財經》周三（1 日）報導，Jordon 曾是《奧馬哈世界先驅報》資深記者兼編輯，報導巴菲特逾 30 年，並從 2008 年開始負責撰寫每周專欄《Warren Watch》。他在 2018 年退休時，已經撰寫了 476 篇專欄。

2013 年，受報社指派，Jordon 著手策劃出版巴菲特畫冊《奧馬哈傳奇》（The Oracle & Omaha: How Warren Buffett and His Hometown Shaped Each Other）。

「這本書最大的挑戰，是完成時間非常緊。同時，市面上有數百本關於巴菲特的書，所以需要有新的內容。我們了解巴菲特，也了解奧馬哈，所以決定將這兩者放在一起。我當時給巴菲特打了電話，告訴他我們正在寫本書，想約他聊聊。他告訴我們，等這本書快寫完了，便知道該問他什麼問題了。」Jordon 回憶道。

終於，Jordon 在巴菲特辦公室進行了面對面專訪，填補了書裡所有需要填補的空白。巴菲特還為書拍了封面照。「我在採訪前仔細列下了一份問題清單，但居然在採訪當日忘記了。」Jordon 笑著說：「這類似於考試，其實採訪問題已經在腦海裡了。」

Jordon 與巴菲特的對話持續近兩個小時，他對巴菲特辦公室的印象仍記憶猶新。

「當時（2013 年），他的辦公室非常普通，裡面擠滿了東西，包括幾個塞滿年度報告的文件櫃和一台可口可樂機。沒有大型會議室，辦公室的裝潢也不華麗。辦公室的展示櫃裡擺放了很多紀念品，有棒球運動員的，有電影明星的。他的桌上堆滿了文件，到處都是書。」他說。

巴菲特熱愛他的家鄉，自 1956 年以來，一直生活在奧馬哈。這是一座位於美國中西部的小城，人口不到 50 萬。比起紙醉金迷的華爾街，他更願意選擇一種低調的生活方式。他曾表示，想不出有比奧馬哈更好的居住地。

Jordon 說：「在奧馬哈，巴菲特從家開車到公司只需要幾分鐘。他是土生土長的本地人，如果你去一家煎餅店，可能會碰到他，他仍會在一些喜歡的餐館用餐。」