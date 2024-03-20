抱團求生！紐時：蘋果計劃攜手谷歌 iPhone將整合Gemini功能
鉅亨網編譯許家華 2024-03-20 07:41
兩家科技巨擘正抱團求生！在生成式人工智慧 (Gen AI) 領域落後一步的蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 正在討論如何在下一代 iPhone 中整合谷歌的 Gen AI 模型「Gemini」。
三名知情人士表示，目前雙方僅展開初步談判，尚未確定潛在交易的具體範圍，且根據其中一名知情人士，蘋果也找了其他人工智慧公司進行討論，盼利用大型語言模型的強大功能創造商機。
蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 曾向投資者承諾，蘋果今年會推出新的 Gen AI 功能。蘋果智慧手機勁敵三星和谷歌均已將 Gemini 整合至自家最新設備，用於編輯影片和摘要錄音檔。
蘋果和谷歌拒絕置評。《彭博》稍早曾報導這兩家公司的會談。
蘋果若在 Gen AI 上與谷歌合作，將為兩家巨擘延續科技業最長期的合作關係。自從蘋果於 2007 年推出 iPhone 以來，谷歌一直是該設備成功的關鍵貢獻者，因為谷歌最初提供其地圖用於 iPhone 導航，後來達成協議，成為 iPhone Safari 瀏覽器上的預設搜尋引擎，該協議對蘋果而言利潤豐厚，因為谷歌每年向蘋果支付超過 180 億美元。
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