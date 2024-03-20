抱團求生！紐時：蘋果計劃攜手谷歌 iPhone將整合Gemini功能

鉅亨網編譯許家華 2024-03-20 07:41

兩家科技巨擘正抱團求生！在生成式人工智慧 (Gen AI) 領域落後一步的蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 正在討論如何在下一代 iPhone 中整合谷歌的 Gen AI 模型「Gemini」。

三名知情人士表示，目前雙方僅展開初步談判，尚未確定潛在交易的具體範圍，且根據其中一名知情人士，蘋果也找了其他人工智慧公司進行討論，盼利用大型語言模型的強大功能創造商機。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 曾向投資者承諾，蘋果今年會推出新的 Gen AI 功能。蘋果智慧手機勁敵三星和谷歌均已將 Gemini 整合至自家最新設備，用於編輯影片和摘要錄音檔。

蘋果和谷歌拒絕置評。《彭博》稍早曾報導這兩家公司的會談。