美股重點新聞摘要2024年05月02日
鉅亨網新聞中心 2024-05-02 08:15
今日操盤前瞻
FOMC 會議
美股財報 (5/1 盤後)：高通 (QCOM)
美國上周失業金數據
美國 3 月貿易收支、耐久財訂單
一文掌握 Fed 重點決策：通膨新擔憂、幾乎排除升息、6 月開始放慢 QT
聯準會週三 (1 日) 將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，連續第六次例會保持利率穩定，儘管對抗通膨之路較預期還長久，聯準會主席鮑爾強調，下一步行動「不太可能」是升息。閱讀全文...
Fed 利率連六凍 下月開始放慢 QT
聯準會 (Fed) 週三 (1 日) 將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，這是連續第六次例會保持利率穩定，同時宣布六月份開始放慢量化緊縮 (QT) 。閱讀全文...
〈財報〉AI 帶動智慧手機需求復甦 高通本季財測報喜 盤後漲 4%
行動晶片大廠高通 (Qualcomm) 周三 (2 日) 給出樂觀的營收和獲利展望，顯示在歷經兩年低潮後，對人工智慧 (AI) 功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦，消息激勵盤後股價漲近 4%。閱讀全文...
美 FCC 擬禁華為、中興通訊等中企參與無線設備認證流程
美國官員周三 (1 日) 向路透表示，聯邦通訊委員會 (FCC) 正在採取行動，禁止華為、中興通訊和其他被認定有國家安全風險的外國公司對無線設備進行認證。閱讀全文...
- 美國企業扮創新推手 美股依然獨占鰲頭？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇