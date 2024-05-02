美股重點新聞摘要2024年05月02日

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 08:15

今日操盤前瞻

FOMC 會議

美股財報 (5/1 盤後)：高通 (QCOM)

美國上周失業金數據

美國 3 月貿易收支、耐久財訂單

一文掌握 Fed 重點決策：通膨新擔憂、幾乎排除升息、6 月開始放慢 QT

聯準會週三 (1 日) 將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，連續第六次例會保持利率穩定，儘管對抗通膨之路較預期還長久，聯準會主席鮑爾強調，下一步行動「不太可能」是升息。閱讀全文...

Fed 利率連六凍 下月開始放慢 QT

聯準會 (Fed) 週三 (1 日) 將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，這是連續第六次例會保持利率穩定，同時宣布六月份開始放慢量化緊縮 (QT) 。閱讀全文...

〈財報〉AI 帶動智慧手機需求復甦 高通本季財測報喜 盤後漲 4%

行動晶片大廠高通 (Qualcomm) 周三 (2 日) 給出樂觀的營收和獲利展望，顯示在歷經兩年低潮後，對人工智慧 (AI) 功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦，消息激勵盤後股價漲近 4%。閱讀全文...