「投資界春晚」來了！波克夏股東大會蓄勢待發 這些看點值得關注

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-02 11:00

在波克夏公布的「參會者指南」中，巴菲特將隨機回答股東提出的問題，與去年類似，預計將回覆 40～60 個機會。

以下是《第一財經》列出的投資人可能提出的四大問題：

巴菲特對美國經濟的看法

最新據顯示，美國第 1 季國內生產毛額（GDP）成長率意外下滑至 1.6%，遠不如去年第 4 季的 3.9%，加劇投資人對美國經濟陷入「停滯性通膨」的擔憂。

巴菲特曾經說過，永遠不要放空美國，經歷了多輪經濟周期，他怎麼看現階段美國經濟的情況，將是投資人關注的焦點之一。

波克夏會繼續減持蘋果嗎？

波克夏去年第 4 季減持了 1,000 萬股蘋果 (AAPL-US) 股票，外界密切關注波克夏是否進一步減持蘋果，以及巴菲特對此前拋售的解釋。

智慧手機市場競爭激烈，正在削弱蘋果原先的優勢。Counterpoint 發布的數據顯示，第 1 季蘋果 iPhone 在中國的銷量年降 19.1%，為 2020 年以來最難看的季度表現。蘋果在中國的市佔率為 15.7%，跌至第三名，而 Vivo 是 17.4%，榮耀是 16.1%。

巴菲特怎麼看 AI

去年股東曾詢問巴菲特對人工智慧（AI）和機器人技術的看法，他開玩笑地說，不會有任何 AI 取代賈恩。不過，他也警告 AI 的潛在風險，並拿 AI 與原子彈相提並論。

截至 3 月 15 日，波克夏的投資組合的主要持倉中， 輝達 (NVDA-US) 不在其中。

與此同時，波克夏第一重倉股蘋果正在加快推進 AI 技術應用落地，執行長庫克曾說，這對蘋果的長期成長策略至關重要。

巴菲特對比特幣的看法

虛擬貨幣一直是過去幾年股東大會的話題之一。今年以來，受美國聯準會（Fed）貨幣政策、地緣政治及比特幣「減半」效應影響，比特幣等加密貨幣價格飆上歷史新高。