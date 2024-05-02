〈紐約匯市〉Fed稱通膨缺乏進展但不太可能升息 美元指數走軟

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-02 05:49

在聯準會 (Fed) 表示仍傾向降息，但重申希望在降息前對通膨持續下滑更具信心後，美元指數周三 (1 日) 走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.61%，報 105.57。DXY 盤中一度觸及 4 月 16 日以來最高點。

Fed 在最新聲明中表示，近月來，委員會讓通膨回到 2% 的目標缺乏進一步進展。該項聲明大致符合預期，Fed 主席鮑爾也在會後表示，下一步不太可能升息，幫助緩解市場對 Fed 可能轉向更鷹派立場的擔憂。

美國此前公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 增幅高於預期，令交易員推遲對 Fed 可能從何時開始降息的預期。聯邦基金期貨交易員目前預測，Fed 今年將降息 35 個基點，高於 Fed 發布最新聲明前的 29 個基點。

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 外匯及宏觀策略師 John Velis 表示：「缺乏變化的前瞻指引稍微偏向鴿派，我不確定聲明中納入關於通膨缺乏進展的新措詞，是否足以抵銷這一點。」

本次聲明中，Fed 同時宣布自 6 月起放慢縮表步伐，將每月公債贖回上限從原本的 600 億美元調降至 250 億美元。機構債和抵押貸款擔保證券的每月贖回上限則維持在 350 億美元不變。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示：「Fed 進一步放慢緊縮步調的事實告訴我們，他們希望開始放寬政策。他們不想加劇緊縮狀況。」

經濟數據方面，周三的 ADP 數據顯示，美國 4 月民間就業人數增加 19.2 萬人，超出預期，3 月數據也獲得上修。另一份報告指出，美國 3 月職位空缺數降至三年最低，辭職人數也有所下滑。

下一個重要經濟指標是本周五 (3 日) 出爐的 4 月非農就業報告，市場預估新增就業人口將達 24.3 萬。

美元下跌之際，歐元上漲 0.4% 至 1.0707 美元，英鎊升逾 0.2% 至 1.2524 美元。

日元匯價勁揚 2%，至 154.55 日元兌 1 美元。日元兌美元本周一大幅走強，交易員認為這是日本當局出手干預的結果，意在阻止日元繼續貶至 30 逾年低點。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 說：「日本沒有太多選擇。一方面，對外匯交易者來說，干預指示邀請他們以更好的價位逢低買進。在美國經濟降溫以前，美元兌日元不會停止走高。」

加密貨幣方面，比特幣盤中一度跌至 2 月 27 日以來最低，截稿前下跌近 5%，至 57,355.8 美元。

截至台灣時間周四 (2 日) 約 6:00 價格: