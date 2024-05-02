美FCC擬禁華為、中興通訊等中企參與無線設備認證流程

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-02 03:22

美國官員周三 (1 日) 向路透表示，聯邦通訊委員會 (FCC) 正在採取行動，禁止華為、中興通訊和其他被認定有國家安全風險的外國公司對無線設備進行認證。

FCC 計劃本月針對一項兩黨提案進行表決，確保為美國市場認證無線設備的電信認證機構和測試實驗室不會受到有國安疑慮的公司影響。FCC 上周否認華為測試實驗室有能力參與設備授權項目。

上述新提案將永久禁止華為和其他被 FCC 認定構成國安風險的其他實體「在設備授權項目中發揮作用，同時也為 FCC 及其國安合作夥伴提供必要工具，為這項重要流程提供保障。」

FCC 主席 Jessica Rosenworcel 於一份聲明表示，FCC 必須確保設備授權項目以及受託管理該項目的人員，能夠應對持續且不斷變動的國安與供應鏈威脅所帶來的挑戰。

針對上述報導，華為未立即回應置評請求。

FCC 專員 Brendan Carr 表示，上述提案將確保負責審查電信設備的測試實驗室及認證機構是否符合 FCC 的要求，並且為值得信賴的參與者。