〈財報〉AI帶動智慧手機需求復甦 高通本季財測報喜 盤後漲4%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-02 07:25

行動晶片大廠高通 (Qualcomm) 周三 (2 日) 給出樂觀的營收和獲利展望，顯示在歷經兩年低潮後，對人工智慧 (AI) 功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦，消息激勵盤後股價漲近 4%。

FY 2024 Q3 財測 v.s. FactSet 共識預期

營收：88 億至 96 億美元 v.s. 90.6 億美元

QCT 營收：75 億至 81 億美元

QTL 營收：12 億至 14 億美元

調整後每股盈餘 (EPS)：2.15 美元至 2.35 美元 v.s. 2.18 美元

高通 (QCOM-US) 周三收盤下跌 1.05% 至每股 164.11 美元，財報發布後，盤後股價一度漲逾 4%，截稿前漲 3.7%。

Q2(截至 3/24) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 共識預期

營收：93.9 億美元 (年增 1%) v.s. 93.5 億美元

調整後 EPS：2.44 美元 (年增 13%) v.s. 2.33 美元

營收按事業分拆 v.s. FactSet 共識預期

QCT(含智慧手機、汽車和物聯網晶片)：80.3 億美元 (年增 1%) v.s. 80 億美元

QTL(專利授權)：13.2 億美元 (年增 2%) v.s. 13.1 億美元

包含手機、汽車晶片業務的 QCT 部門，上季營收年增 1% 至 80 億美元。其中，智慧手機貢獻近 62 億美元收入，年增 1%；汽車收入達 6 億美元，年增 35%；物聯網收入 12 億美元，年減 11%，主要受庫存過剩影響。

提供技術專利授權的 QTL 部門，上季營收年增 2% 至 13 億美元。

執行長 Cristiano Amon 表示：「我們對我們的持續成長和多樣化感到興奮，包含 QCT 汽車收入連續第三季創紀錄、Snapdragon X 平台即將推出，即在多個產品項目中實現領先的 AI 功能。」

雖然智慧手機收入增幅較 Q1 的 16% 明顯放緩，但高通指出，中國市場為一大亮點。本會計年度上半年，該公司對中國智慧手機製造商的銷售量大增 40%，反映出公司強大的競爭地位和需求復甦跡象。

高通表示，中國 Android 市場已回升，那裡的消費者開始轉而購買能夠搭載 AI 聊天機器人功能，且價格更高的設備。

分析師看法

高通正面臨來自華為的競爭，後者去年推出的 5G 旗艦智慧手機使用的是旗下海思半導體所生產的自研晶片。不過 IDC 分析師 Phil Solis 表示，目前看來，功能更強大設備的整體需求趨勢，對高通的幫助大過於華為競爭所帶來的傷害。

Solis 說：「中國智慧手機市場正在復甦，並轉向高階手機。雖然海思因華為旗艦手機而拿下部分市占，但整體市場正在成長，尤其是高通取得大部分收入來源的領域。」

儘管如此，高通對中國智慧手機市場復甦的觀點，可能不包含蘋果的 iPhone。