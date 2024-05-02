〈財報〉AI帶動智慧手機需求復甦 高通本季財測報喜 盤後漲4%
鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-02 07:25
行動晶片大廠高通 (Qualcomm) 周三 (2 日) 給出樂觀的營收和獲利展望，顯示在歷經兩年低潮後，對人工智慧 (AI) 功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦，消息激勵盤後股價漲近 4%。
FY 2024 Q3 財測 v.s. FactSet 共識預期
- 營收：88 億至 96 億美元 v.s. 90.6 億美元
- QCT 營收：75 億至 81 億美元
- QTL 營收：12 億至 14 億美元
- 調整後每股盈餘 (EPS)：2.15 美元至 2.35 美元 v.s. 2.18 美元
高通 (QCOM-US) 周三收盤下跌 1.05% 至每股 164.11 美元，財報發布後，盤後股價一度漲逾 4%，截稿前漲 3.7%。
Q2(截至 3/24) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 共識預期
- 營收：93.9 億美元 (年增 1%) v.s. 93.5 億美元
- 調整後 EPS：2.44 美元 (年增 13%) v.s. 2.33 美元
營收按事業分拆 v.s. FactSet 共識預期
- QCT(含智慧手機、汽車和物聯網晶片)：80.3 億美元 (年增 1%) v.s. 80 億美元
- QTL(專利授權)：13.2 億美元 (年增 2%) v.s. 13.1 億美元
包含手機、汽車晶片業務的 QCT 部門，上季營收年增 1% 至 80 億美元。其中，智慧手機貢獻近 62 億美元收入，年增 1%；汽車收入達 6 億美元，年增 35%；物聯網收入 12 億美元，年減 11%，主要受庫存過剩影響。
提供技術專利授權的 QTL 部門，上季營收年增 2% 至 13 億美元。
執行長 Cristiano Amon 表示：「我們對我們的持續成長和多樣化感到興奮，包含 QCT 汽車收入連續第三季創紀錄、Snapdragon X 平台即將推出，即在多個產品項目中實現領先的 AI 功能。」
雖然智慧手機收入增幅較 Q1 的 16% 明顯放緩，但高通指出，中國市場為一大亮點。本會計年度上半年，該公司對中國智慧手機製造商的銷售量大增 40%，反映出公司強大的競爭地位和需求復甦跡象。
高通表示，中國 Android 市場已回升，那裡的消費者開始轉而購買能夠搭載 AI 聊天機器人功能，且價格更高的設備。
分析師看法
高通正面臨來自華為的競爭，後者去年推出的 5G 旗艦智慧手機使用的是旗下海思半導體所生產的自研晶片。不過 IDC 分析師 Phil Solis 表示，目前看來，功能更強大設備的整體需求趨勢，對高通的幫助大過於華為競爭所帶來的傷害。
Solis 說：「中國智慧手機市場正在復甦，並轉向高階手機。雖然海思因華為旗艦手機而拿下部分市占，但整體市場正在成長，尤其是高通取得大部分收入來源的領域。」
儘管如此，高通對中國智慧手機市場復甦的觀點，可能不包含蘋果的 iPhone。
蘋果將於周四 (2 日) 盤後公布最新業績。分析師預測，由於該公司在中國面臨來自華為和其他平價智慧手機品牌的競爭，蘋果上季營收降幅恐創一年多來最大。
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