〈紐約匯市〉市場焦點轉向Fed 日元回落、美元創1月以來最大單月升幅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-01 05:54

日元兌美元周二 (30 日) 走低，回吐前一交易日因日本當局疑似干預所產生的多數漲幅。與此同時，與美國就業成本有關的經濟數據，帶動美元走強，並寫 1 月以來最大單月漲幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.69%，報 106.30，月線升 1.7%，寫下 1 月以來最大單月漲幅。

經濟數據顯示，由於薪資和福利增加，美國第一季勞動成本增幅超出市場預期，印證了年初時對於通膨拉升的觀點，這可能導致對 Fed 在今年稍晚降息的預期被迫延遲。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 表示：「美元兌日元仍呈上升趨勢，我們必須看到政策分歧有所收斂，讓美國債券市場取得更永續的買盤，來讓美元兌日元進一步脫離高點，也許會有幾周探低，或是日本央行 (日銀) 語調出現變化，但我認為一定是後者。」

日元兌美元貶近 1%，至 157.70 日元兌 1 美元。日元匯價本月跌逾 4%，創去年 2 月以來最大單月跌幅。

日銀周二公布數據顯示，日本官員可能投入約 5.5 兆日元來支撐日元匯價。

日銀周二維持 5 月的購債計畫不變。日本公債投資人正在尋找縮減購債時機的相關線索，這將帶來更高、更具吸引力的殖利率，從而為日元帶來支持。

與此同時，聯準會 (Fed) 將於周二展開維持兩天的貨幣政策會議。市場普遍預期，Fed 將把利率維持在 5.25% 至 5.50% 的目標區間，主席鮑爾 (Jerome Powell) 的會後發言也備受關注，投資人將從中尋找未來政策路徑的相關線索。

市場繼續推持對 Fed 今年稍晚降息的預期。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，9 月至少降息 25 個基點的機率目前略低於 50%。

美國銀行 (Bank of America) 技術策略師 Paul Ciana 表示，美元受到支撐並走強為其基本情境，他們仍主張逢低買進美元，並預估美元將於第二季再次走升。

歐元跌近 0.5% 至 1.0670 美元，月線貶 1.1%。英鎊下跌 0.55% 至 1.2493 美元，本月貶約 1%，為 9 月以來最大單月貶幅。

歐洲央行 (ECB) 決策官員 Francois Villeroy de Galhau 表示，周二出爐的法國和歐元區通膨數據，為央行能夠從 6 月初開始降息帶來信心。另一決策官員 Pablo Hernandez de Cos 也稱，若通膨繼續如預期逐步下滑，央行應能從 6 月開始降息。

數據顯示，歐元區 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.4%，增幅持平 3 月並符合預期，核心 CPI 年增率則降至 2.7%，略高於市場預期，但已連續九個月放緩。

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