晶片需求帶動 南韓4月出口連七紅 對美出口總額創新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-01 10:36

南韓周三 (1 日) 公布 4 月出口連續七個月成長，強勁的晶片需求持續帶動成長，與此同時，汽車銷售和對美出口總額攀至歷史新高。

南韓海關辦公室公布，按工作天調整後的出口年增 11.3%。未經調整的整體出口成長 13.8%，進口成長 5.4%，為 2023 年 2 月以來首次實現成長。貿易順差達 15 億美元，較 3 月的 42.9 億美元收窄。

按出口項目來看，4 月半導體出口年增 56.1%，汽車出口成長 10.3%，石油產品出口成長 19%。

南韓貿易部指出，4 月對美國的出口額連續九個月成長，年增 24% 至 114 億美元，創下歷史新高。對中國出口總額年增 9.9%，遠高於上月增幅 0.4%，達到 105 億美元。這是南韓對美國出口連續第三個月超越中國。

南韓國際貿易協會分析和預測主任 Austin Chang 說：「首爾必須在緊張局勢下找到一條出路。南韓已成為美國基礎設施繁榮景況下的主要受惠者，供應從機器設備到電力電纜等所有商品。隨著愈來愈多中國商品被趕出美國，南韓正在享受意外的收穫。對美出口持續超越中國的可能性愈來愈大。」

過去 20 年來，中國一直是南韓商品出口的最大目的地。目前中國正在努力從房地產市場低迷所引發的消費放緩中復甦。此前數據顯示中國 3 月工業利潤意外下滑。

與此同時，隨著中國持續以國內商品取代進口，三星電子、現代汽車等南韓企業向中國市場銷售產品的難度也變得更高。

南韓出口商持續受惠於美國在內已開發經濟體的強勁需求。國際貨幣基金 (IMF) 上月表示，相較於去年，今年已開發經濟體的成長速度有望加快，新興市場和開發中市場料溫和放緩。

彭博經濟學家 Hyosung Kwon 表示：「這已經是南韓出口連續第七個月成長，主要受記憶體晶片出口激增所推動。這些數據強化了我們對外部需求將在今年驅動經濟擴張的看法。」

本次數據出爐前，穆迪分析 (Moody’s Analytics) 副經濟學家 Dave Chia 發布報告表示，因半導體需求強勁，出口成長仍將是本季帶動南韓經濟擴張的主要動能。

南韓此前公布第一季國內生產毛額 (GDP) 成長率達 1.3%，寫 2021 年 Q4 以來最高，主要受惠於強勁的出口表現。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 經濟學家 Sheana Yue 說：「近期數據表明，亞洲出口的強勁勢頭仍有一段路要走。晶片升級周期應會繼續帶動先進半導體和相關生產設備出口。但我們對外部需求的整體前景仍持謹慎態度。」