南韓官員開始口頭干預市場 韓元從1年多低點反彈

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 14:20

在美元大幅升值衝擊全球市場之際，韓元和日元本周跌至多年低點，南韓當局先前保持相對冷靜，但如今也已坐不住，官方正式開啟口頭警告。

南韓財政部發表了一份聲明，概述了財政部部長崔相穆與日本財務大臣鈴木俊一的評論，他們對近期本幣貶值表示「嚴重關切」，並警告將採取適當措施應對任何劇烈波動。

韓元兌美元匯率周二 (16 日) 跌破關鍵 1400 關卡，是 2022 年年底以來首次，而日元則創下 34 年來的新低點。近幾個月來，日本官員不斷發出口頭警告，因為日元匯率超出了當局先前進入市場保護日元的水準。

南韓財政部聲明發表後不久，央行總裁李昌鏑表示，最近韓元的波動有點過度。李昌鏞表示，「央行已準備好採取穩定措施」，並且擁有足夠的資源來做到這一點。他補充說，人民幣和日元的疲軟也影響了韓元。

李昌鏑的聲明和評論是亞洲政策制定者感到越來越沮喪的最新跡象，因為美元走強打擊了整個地區的貨幣。

南韓首度的大動作略見成效，周三韓元上漲 0.9%，美元兌韓元來到 1382.75。

韓元今年以來已經下跌了約 7%，在亞洲新興市場中跌幅最大，因為強勁的美國經濟數據，軟化了市場對聯準會即將降息的預期。日元已貶值約 9%，則是 G10 貨幣中貶值幅度最大的。

首爾 HI Investment & Securities 經濟學家 Park Sang-hyun 表示：「從目前美元兌韓元的水準來看，實際干預的程度可能沒有口頭警告那麼強烈。」

Park 認為，如果韓元再次貶值至 1400 以上，「市場可能會採取更強有力的干預措施」。