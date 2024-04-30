上市來首虧損！萬科Q1收入暴跌一成 創一個多月最大跌幅

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-30 17:18

中國房地產開發商萬科企業 (02202-HK) 今 (30) 日分別在港股與 A 股收跌逾 6% 及 2%，盤中更一度在港股崩跌 9.5%，創一個多月最大跌幅紀錄，主要受到中國房地產行業持續低迷影響。

萬科企業昨日晚間公佈今年第一季財報成績，營業收入年減超過一成，淨虧損人民幣約 3.62 億元，遠遜於去年同期約 14.46 億元淨利。這是萬科自 1991 年上市以來首次出現業績虧損。

房地產開發業務繼續為該集團主要收入來源，今年首季營收年減 13.8% 至 466.7 億元，服務業務貢獻整體營業收入則年增 12% 至人民幣 109.5 億元，實現合約銷售面積年減 37.5% 至 391.1 萬平方公尺，合約銷售金額也年減 42.8% 至 579.8 億元。

截至 3 月底，萬科集團合併報表範圍內有 2322.5 萬平方公尺已售資源未竣工結算，合約金額為人民幣 3501.5 億元。此外，扣除預收款後負債率為 64.9%，較去年底減少 0.6 個百分點，今年首季淨負債率為 59.3%，持有貨幣資金 830.7 億元，可覆蓋一年內到期有息負債。

近日有消息稱，萬科打算透過資產交易或股權交易等方式，將在深圳的 10 項資產轉讓出去，涉及金額超過 87 億人民幣，這些資產類型包括飯店、辦公與公寓等，萬科則回應稱此消息不實，但又強調推進資產交易是萬科一直以來高度重視的經營工作之一。

萬科在 2023 年年報中明確表示，將透過大宗資產、股權交易兌現「蓄水池」，大規模增厚安全墊，昨日公佈的財報也顯示，根據年初制定的工作重點，萬科方面積極推動大宗交易，今年首季實現大宗資產交易回款 42 億人民幣。

此外，萬科在融資方面也繼續得到金融機構支援，今年首季境內新增融資綜合成本為 3.33%。