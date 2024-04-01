南韓3月出口持續成長 晶片創2022年3月以來最高出口額

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 16:10

由於對半導體和其他技術設備的強勁需求，南韓上個月的出口持續成長，支撐了政策制定者對第一季經濟將強勁的信心。

根據南韓貿易部周一 (1 日) 公布數據顯示，3 月每日平均出貨量較去年同期成長 9.9%。未調整工作天數的情況下，整體出口成長 3.1%，而整體進口下降 12.3%，貿易順差達 43 億美元。

南韓是世界上最大的商品出口國之一，在記憶體晶片和智慧型手機領域的主導地位，也使其成為科技需求的晴雨表。 最新數據顯示全球需求持續復甦，尤其是半導體產業。

貿易部表示，3 月份南韓晶片出口量年增 35.7%，達到 117 億美元，這是自 2022 年 3 月以來最大的單月銷售額總額。顯示器出口成長 16.2%，電腦銷量也成長 24.5%，凸顯了技術需求的成長動能。

南韓產業經濟與貿易研究所研究員 Lee JaeYoon 表示，今年的出口將由科技驅動，人工智慧和高效能儲存晶片是半導體出貨量快速成長的原因之一。

據貿易部稱，第一季出口總額為 1637 億美元，年增 8.3%，貿易順差為 90 億美元。

儘管如此，晶片的復甦需要伴隨著汽車、鋼鐵和石油化學品等其他產品出口的強勁回升，以便當局更加確定，經濟將如他們估計的那樣增長超過 2%。