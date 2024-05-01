美股重點新聞摘要2024年05月01日

鉅亨網新聞中心 2024-05-01 09:19

今日操盤前瞻

美股財報 (4/30 盤後)：亞馬遜 (AMZN)、超微 (AMD)、美超微 (SMCI)、星巴克 (SBUX)

美國 4 月 ADP 就業、ISM 製造業指數

美國 3 月 JOLTs 職位空缺

AMD 上調 AI 晶片銷售展望 投資人不埋單 盤後重挫 8%

AI 新寵美超微營收遜預期 盤後狂瀉超 12%

全球第三大伺服器廠美超微電腦 (SMCI-US) 週二 (30 日) 給出樂觀的營收指引，但其第三財季 (截止至 3 月 31 日) 營收略低於華爾街預期，投資人信心受挫，因市場對美超微從人工智慧 (AI) 需求中受益抱持極高的期望，這導致美超微盤後股價一度下殺超 12%。閱讀全文...

亞馬遜 Q1 業績亮眼 營業利益飆升 200% 高於華爾街預期

傳特斯拉幾乎裁掉整個超級充電團隊 業務擴張引質疑