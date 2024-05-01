美股重點新聞摘要2024年05月01日
鉅亨網新聞中心 2024-05-01 09:19
今日操盤前瞻
美股財報 (4/30 盤後)：亞馬遜 (AMZN)、超微 (AMD)、美超微 (SMCI)、星巴克 (SBUX)
美國 4 月 ADP 就業、ISM 製造業指數
美國 3 月 JOLTs 職位空缺
AMD 上調 AI 晶片銷售展望 投資人不埋單 盤後重挫 8%
美國處理器大廠超微 (AMD-US) 上季營收小幅超出預期，但遊戲主機晶片需求疲軟。與此同時，該公司上調今年的人工智慧 (AI) 晶片銷售展望，仍未能給投資人留下深刻印象，拖累盤後股價挫逾 8%。閱讀全文...
AI 新寵美超微營收遜預期 盤後狂瀉超 12%
全球第三大伺服器廠美超微電腦 (SMCI-US) 週二 (30 日) 給出樂觀的營收指引，但其第三財季 (截止至 3 月 31 日) 營收略低於華爾街預期，投資人信心受挫，因市場對美超微從人工智慧 (AI) 需求中受益抱持極高的期望，這導致美超微盤後股價一度下殺超 12%。閱讀全文...
亞馬遜 Q1 業績亮眼 營業利益飆升 200% 高於華爾街預期
受廣告和雲端運算成長的推動，亞馬遜 (AMN-US) 周二 (30 日) 公布第一季獲利和營收優於預期，激勵盤後股價上漲約 1%。閱讀全文...
傳特斯拉幾乎裁掉整個超級充電團隊 業務擴張引質疑
繼此前宣布在全球裁員 10% 後，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 將矛頭轉向超級充電團隊 (Supercharger) 團隊，為這個美國最大充電網絡的業務拓展帶來更多不確定性。閱讀全文...
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