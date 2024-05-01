〈財報〉AMD上調AI晶片銷售展望 投資人不埋單 盤後重挫8%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-01 06:10

Q2 財測 v.s. FactSet 共識預期

營收：57 億美元 ±3 億美元 (年增 6%) v.s. 57.3 億美元

Non-GAAP 毛利率：約 53%

超微執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 於聲明表示，在 MI300 AI 加速器出貨成長以及 Ryzen 和 EPYC 處理器的帶動之下，資料中心和用戶端市場均在第一季實現強勁業績表現，年成長率超過 80%。

她進一步表示，人工智慧 (AI) 的廣泛部署正帶動更多的運算需求，公司在擴大資料中心業務並在產品陣容中啟用 AI 功能的策略上執行得非常好。

超微執行副總、財務長胡錦 (Jean Hu) 稱：「展望未來，我們處於有利的位置，可繼續推動營收成長並改善毛利率，同時投資未來的大型 AI 機會。」

超微預估，2024 年 AI 晶片銷售額將達 40 億美元，較 1 月時預測的 35 億美元高出 5 億美元，但似乎未能滿足華爾街對其 AI 晶片的高度期望。

超微周二盤後挫逾 8%。儘管該股過去一年漲約 80%，但目前已較 3 月高點回檔 24%。超微近期股價承壓，反映出競爭對手輝達 (NVDA-US) 發布 Blackwell 晶片後引發的競爭擔憂。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

營收：54.7 億美元 (年增 2%) v.s. 54.6 億美元

Non-GAAP 每股盈餘 (EPS)：62 美分 (年增 3%) v.s. 61 美分

Non-GAAP 毛利率：52%(去年同期為 50%)

(圖: AMD 官網)

按業務表現來看，受惠於 AI 晶片 MI300 和第 4 代 EPYC 處理器銷售成長，Q1 資料中心部門營收達到 23 億美元，較去年同期成長八成，創下歷史新高；用戶端部門營收為 14 億美元，年增 85%，主要受 Ryzen 8000 系列處理器驅動。

蘇姿丰表示，MI300X 晶片目前已被微軟、Meta 和甲骨文等公司採用，且自去年第四季推出以來，這款 AI 晶片所帶來的銷售額已超過 10 億美元。

上季遊戲部門表現最為疲軟，營收 9.22 億美元，年減 48%，低於 StreetAccount 預測的 9.69 億美元，主要由遊戲主機和個人電腦 (PC) 晶片銷量下滑所致。超微為索尼 (Sony) 的 PS5 生產晶片。