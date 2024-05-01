傳特斯拉幾乎裁掉整個超級充電團隊 業務擴張引質疑

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-01 08:43

繼此前宣布在全球裁員 10% 後，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 將矛頭轉向超級充電團隊 (Supercharger) 團隊，為這個美國最大充電網絡的業務拓展帶來更多不確定性。

據多家外媒報導，在宣布全球裁員 10% 計畫不久後，特斯拉又裁掉數百名員工，其中又以超級充電部門所受打擊最為嚴重。幾名即將離職的員工表示，幾乎整個團隊都被裁掉了。

The Information 報導稱，特斯拉充電部門資深總監 Rebecca Tinucci 即將離開公司，她領導的 500 人團隊中的大部分成員也將離職。

幾乎所有主要車商都宣布更換自家電動車內的軟硬體，以便和特斯拉的充電器相容。福特一直在向舊款電動車的車主寄送轉接器，讓他們能夠使用特斯拉的充電站充電。

馬斯克周二於 X 發文表示，特斯拉仍計劃發展超級充電網絡，但將放慢腳步，更專注在 100% 的正常運行時間以及現有充電站的擴張。

充電網絡被視為特斯拉在電動車市場占據主導地位的關鍵要素。特斯拉 2012 年開始銷售首款電動車 Model S，當時幾乎沒有任何快速充電站。