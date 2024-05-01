〈財報〉亞馬遜Q1業績亮眼 營業利益飆升200% 高於華爾街預期

鉅亨網編譯許家華 2024-05-01 07:35

亞馬遜預計第二季獲利能力將繼續成長，但成長速度將更加穩健。

營收：介於 1440 億美元至 1490 億美元，即成長 7% 至 11% vs. 成長 12% 至 1501 億美元。

營業利益：100 億美元至 140 億美元 (去年同期為 77 億美元)

Q1 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：98 美分 vs. 83 美分 (LSEG 調查共識)

營收：年增 13% 至 1433 億美元 vs. 1425 億美元 (LSEG 調查共識)

營業利益：飆升 200% 已上至 153 億美元

AWS 營收：年增 17% 至 250 億美元 vs. 245 億美元。(StreetAccount 調查共識)

廣告營收：年增 24% 至 118 億美元 vs. 117 億美元

營業利益成長幅度遠超營收成長，為亞馬遜削減成本措施和注重效率的策略提振獲利的最新跡象。

AWS 在營業獲利總額中佔比 62%。淨利 3 倍跳，自去年同期的 31.7 億美元或每股 31 美分躍升至 104 億美元或每股 98 美分。

AWS 第一季營收年增 17%，高於華爾街預期的 12% 成長率。過去一年，由於企業縮減雲端支出，AWS 的成長已放緩。但亞馬遜高層表示，各家企業成本優化措施逐漸減少，且對生成式人工智慧 (Gen AI) 的需求可望提振其雲端業務。

亞馬遜獲利成長的部分原因是廣泛的成本削減、履行業務的調整以及雲端支出的穩定。執行長賈西 (Andy Jassy) 在公司支出方面變得更加嚴格，同時不斷擴大廣告、雲端運算、Prime 會員與第三方市場等有獲利的服務。

自 2022 年底以來，亞馬遜已裁員 2.7 萬人以上，且裁員行動持續至 2024 年。今年第一季亞馬遜在健康和 AWS 業務部門裁員數百人。

亞馬遜廣告部門的銷售額猛增 24%，略高於市場普遍預期，這是自亞馬遜開始在 Prime Video 中投放廣告以來的首份財報。分析師預期，在 Prime Video 中投放廣告隨時間推移可產生可觀的營收。

亞馬遜的廣告業務成長速度快於零售或雲端運算，已是公司日益重要的獲利推手，且為線上廣告領域的主要參與者。

在經歷了殘酷的 2022 年之後，該市場總體再次開始增長。2022 年當時各品牌紛紛削減支出以應對通膨和不斷上升的利率。

亞馬遜來自第三方賣家服務的營收 (韓亞馬遜收取的佣金、配送費、運費和其他費用）持續大幅成長，Q1 年增 16%，達到 345 億美元。

亞馬遜仍然是大型網路公司中的佼佼者，但尚未派發季度股息，儘管第一季現金和等價物自一年前的 543 億美元躍升至 739 億美元。