比特幣面臨自FTX破產以來最糟糕的一個月 ETF需求降溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-01 02:30

比特幣經歷自班克曼 - 佛里特 (Sam Bankman-Fried) 的 FTX 帝國崩潰以來最糟糕的一個月，圍繞在這種最大數字資產的美國交易所交易基金 (ETF) 的樂觀情緒正在消退。

比特幣在 4 月下跌了 14%，這是自 2022 年 11 月下跌 16% 以來的最大跌幅。美國 ETF 引發的狂熱在 3 月將比特幣推至近 7.4 萬美元的創紀錄高點，但隨著對聯準會 (Fed) 降息希望的減弱，對高風險投資的需求受到打擊，流入比特幣產品的資金已大幅減少。

截至 4 月 29 日，11 檔比特幣現貨 ETF 本月淨流出 1.82 億美元，這些基金曾在 3 月淨流入 46 億美元，美國證券交易委員會 (SEC) 今年 1 月批准了這些基金。

Coinfund 的管理合夥人、流動性投資主管 Seth Ginns 周二 (30 日) 受訪時表示：「(比特幣現貨)ETF 創造了一種新的投資管道，受到了廣泛歡迎，遠遠遠超出了任何人的預期。」

備受期待的比特幣減半是四年一度的事件，減少了市場上的新比特幣供應，在歷史上起到了推動價格的作用，但自 4 月 19 日發生以來，其影響微乎其微。雖然減半沒有影響每個區塊可以處理的交易數量，但它確實使礦工獲得的新比特幣數量減少了一半。

加密礦業公司的股票跌幅超過了比特幣的價格。Marathon Digital Holdings Inc.(MARA-US) 周二盤中股價下跌 9.6%、Riot Platforms Inc.(RIOT-US) 下跌 7.15%、Cleanspark Inc.(CLSK-US) 下跌 8.76%、Cipher Mining Inc.(CIFR-US) 下跌 7.67%。

值得注意的是，MicroStrategy Inc.(MSTR-US) 同日盤中暴跌逾 16%。這家將購買比特幣作為公司策略一部分的軟體製造商周一公布第一季虧損 5,300 萬美元。儘管比特幣在此期間飆升，但該公司對其持有的比特幣價值進行減損調整。

市場觀察家一直在亞洲尋找新的順風，並密切留意在香港上市的比特幣和以太幣現貨 ETF，但周二的上市未能激發投資者的信心。外媒彙編的數據顯示，這 6 檔新 ETF 在首個交易日的總交易量為 1,100 萬美元。這與 10 種美國現貨比特幣產品首次亮相時的 46 億美元總成交量相去甚遠。

K33 Research 分析師 Vetle Lunde 表示：「在香港 ETF 推出之前，市場建立了一些非理性的預期。」

由於香港需求不慍不火，比特幣和以太幣的價格下滑速度加快，兩種最大的加密貨幣周二分別跌至 4.6% 和 6.1%，截稿前比特幣的交易價格為 60,100.61 美元，而以太幣的交易價格約為 2,977.28 美元，其中以太幣 4 月下跌約 17%，創下 2022 年 6 月以來的最大單月跌幅。

今年 3 月，作為對以太幣審查的一部分，SEC 要求多家公司提供資訊。加密軟體公司 Consensys 上周對 SEC 監管以太坊區塊鏈和以太幣的權力提起訴訟，這是加密產業與該機構之間最新的法律鬥爭。