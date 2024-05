比特幣面臨自FTX破產以來最糟糕的一個月 ETF需求降溫

加密礦業公司的股票跌幅超過了比特幣的價格。Marathon Digital Holdings Inc.(MARA-US) 周二盤中股價下跌 9.6%、Riot Platforms Inc.(RIOT-US) 下跌 7.15%、Cleanspark Inc.(CLSK-US) 下跌 8.76%、Cipher Mining Inc.(CIFR-US) 下跌 7.67%。