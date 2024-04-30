美4月消費者信心指數降至97 創逾一年半新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 23:10

隨美國民眾對勞動力市場和經濟前景看法惡化，4 月消費者信心指數降至逾一年半以來新低。美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (30 日) 公布數據顯示，4 月消費者信心指數降至 97.0，連 3 個月下滑，遠不及經濟學家預期的 104.0，3 月前值從 104.7 下修至 103.1。

美 4 月消費者信心指數降至 97，創逾一年半新低。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，消費者信心指數已經連續 6 個月下修。其他數據方面，消費者對未來 6 個月的預期指標降至 66.4，創 2022 年 7 月以來新低、現況指數降至 142.9。另外，消費者對未來通膨預期維持在 5.3% 不變。

美國消費者信心指數已經連續 6 個月下修 (圖：ZeroHedge)

消費者信心往往是經濟好轉或惡化的訊號，自今年年初以來，信心已經回落，遠低於新冠疫情前的高點。

消費者信心目前處於近期區間的低點，因通膨上升、借貸成本高漲以及就業市場逐漸降溫。在美國選民等待 11 月大選結果以確定經濟方向之際，另一個衡量情緒的指標也同樣在橫盤走勢。

美國經濟聯合會首席經濟學家 Dana Peterson 在聲明中表示：「消費者對當前的勞動力市場情況不那麼樂觀了，他們更擔心未來的商業狀況、就業機會和收入。 」儘管通膨預期保持穩定，但食品和汽油價格上漲「主導」了消費者的擔憂。

美國民眾對勞動市場的看法減弱。較小比例的消費者表示就業機會「充足」，更多的消費者表示就業機會「難以獲得」。這兩個指標之間的差距降至去年 11 月以來的最低水準。經濟學家密切關注這項指標，以衡量勞動市場的強弱。

美國上月消費者對就業市場的前景也正在惡化，預估未來 6 個月將有更多就業機會的受訪者比例降至 2011 年以來的最低水準，其收入預期也惡化。

美國上月消費者對就業市場的前景也正在惡化。(圖：ZeroHedge)

對於消費者支出而言，這可能是個令人擔憂的跡象。根據一項特殊的調查問題，近一半的受訪者表示，他們將在未來 6 個月內減少外出用餐以節省開支，而其他人也將服裝和娛樂列為減少或消除支出的領域。這反映在汽車、住房和家電的購買計畫走弱，度假的意願也有所下降。