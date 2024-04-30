〈財報〉3M上季業績亮眼 計劃減少配息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 22:30

3M 周二 (30 日) 美股盤前公布公布 2024 會計年度第一季財報，由於價格調漲和成本削減抵銷銷售放緩的影響，該季獲利優於華爾街分析師預期。同時 3M 計劃大幅削減派息，結束 60 多年來每年都提高配息的做法，在該公司分拆醫療保健產品部門後進入一個新時代。

截稿前，3M(MMM-US) 周二早盤股價上漲 4.19%，至每股 96.02 美元。該股盤前一度上漲逾 8%，創下 14 個月新高。

根據財報，3M 第一季 (截至 3/31) 營收年減 0.3% 至 80 億美元，仍高於分析師預估的 76.3 億美元、淨利自去年同期的 9.76 億美元或每股獲利 1.76 美元降至 9.28 億美元，合每股 1.67 美元、剔除訴訟成本等非經常性項目，經調整後每股獲利報 2.39 美元，高於分析師預估的 2.10 美元，經調整後營益報 21.9%，遠超分析師預期的 19.8%。

值得注意的是，3M 計劃在進入本季 (第二季) 後，從 5 月開始按調整後自由現金流的 40% 左右支付股息，相比之下，去年派息占其自由現金流的 60% 以上。

對此，即將離職的現任 3M 執行長 Mike Roman 受訪時表示，這一決定是在 4 月 1 日分拆其龐大醫療保健業務 (現稱 Solventum Corp.) 後重新調整股息。Solventum Corp. 占公司自由現金流的 30% 左右。

分拆出來的 Solventum Corp. 籌集近 80 億美元現金，同時 3M 持有 Solventum 19.9% 的普通股，這些普通股將在未來五年內變現。

此舉打破了 3M 作為所謂股息貴族的傳統。這家便利貼、工業黏合劑和屋頂顆粒材料製造商一個多世紀以來一直在分紅，沒有中斷過，因此才有此聲譽，而且從去年開始，幾十年來，該公司每年都增加每股股利。

儘管派息減少，但在單季業績表明瘦身後的 3M 正在處理其搖搖擺擺的財務狀況後，投資人買入該公司股票。該股扭轉盤前稍早頹勢，財報公布後一度大漲逾 8%。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Julian Mitchell 在一份報告中表示，3M 第一季的利潤率表現強勁，銷售和調整後獲利高於預期也可能對股價表現有所貢獻。

執行長換人掌舵

這是 Roman 擔任 3M 執行長的最後一份財報。前 L3Harris Technologies Inc. 執行長 William “Bill” Brown 將於周三 (5/1) 接任執行長，Roman 將繼續擔任 3M 的執行董事長。