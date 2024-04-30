〈焦點股〉資金重回低軌衛星族群 昇達科衝高扮領頭羊
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-30 09:49
昇達科 (3491-TW) 在 低軌衛星相關產品接單狀況及出貨狀況佳，第一 季單季稅後純益 7756 萬元，創 6 季新高，每股純益 1.23 元，股價今 (30) 開高爆量上攻，最高價達 203.5 元，漲幅逾 5%，股價創 28 個月來新高，也帶動市場資金重回低軌衛星供應鏈族群。
今天早盤低軌衛星 PCB 供應鏈如華通 (2313-TW)、敬鵬 (2355-TW) 及燿華 (2367-TW) 早盤股價也獲帶動齊走高。
微波通訊元件廠昇達科 2024 年第一季營收 4.34 億元，毛利率 45.26%，季減 1.12 個百分點，年增 5.66 個百分點，單季稅後純益 7756 萬元，創 6 季以來新高，季增 84.66%，年增 40.06%，每股純益 1.23 元。同時，客戶端對昇達科赴越南設廠的做法也表認同，更加速在低軌衛星 (LEO) 產品的簽長約及實際下單動作，昇達科預估，目前手中掌握的低軌衛星訂單達 6.6 億元，且將持續增加。
台系 PCB 廠中，以華通低軌衛星產品的訂單能見度最高，而敬鵬在泰國既有生產線，也能滿足 LEO 相關 PCB 遭要求不在中國大陸生產的要求，同時，燿華對 LEO 板的接單也在增加中。而邑昇 (5291-TW) 也表明規劃將積極搶進 LEO 板的市場。
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