群創攜手日商合作新一代3D封裝 2025年下半年量產

面板大廠群創 ( 3481-TW ) 今 (29) 日宣布,與日本 TECH EXTENSION Co. (TEX)及子公司 TECH EXTENSION TAIWAN CO. (TEX-T)達成協議,將於群創無塵室中建置以 BBCube (Bumpless Build Cube)技術為基礎的新一代 3D 封裝技術,預計 2025 年下半年量產。

TECH EXTENSION Co., Ltd (TEX) 是由東京工業大學創新研究所教授 Takayuki Ohba 於 2018 年 1 月 16 日總部位於日本東京的創投公司,推廣 BBCube 技術應用;TECH EXTENSION TAIWAN CO., LTD. (TEX-T) 則是 TEX 於 2020 年 11 月 2 日在台北設立的公司。