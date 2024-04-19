群創首季每股虧損0.45元 Q2大尺寸面板出貨量價齊揚

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-19 16:18

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (19) 日公告第一季財報，稅後淨損 41 億元、每股損失 0.45 元，雖然較去年同期收斂，但較前季擴大；展望第二季，群創預估，大尺寸面板出貨呈現量價齊揚，但中小尺寸出貨估下滑。

群創表示，隨著三大運動賽事的到來、新品備貨潮以及中國 618 促銷等活動刺激面板需求，第二季大尺寸面板價格估季增 11-13%、平均售價 (Blended ASP) 則可望季增 4-6%；中小尺寸面板出貨則估季減 7-9%。

群創第一季營收 505 億元，季減 5.5%、年增 10.7%；毛利率 4.2%，季增 0.8 個百分點、營業淨損 32 億元、約持平前季及去年同期、稅後淨損 41 億元、每股損失 0.45 元；折舊及攤銷 78 億元、資本支出 45 億元。

群創說明，第一季適逢產業傳統淡季及農曆春節工作天數減少，營收較前季減少，但部份客戶提前為三大運動賽事拉貨準備，帶動 LCD 電視面板價格上漲；群創第一季整體出貨面積 602 萬平方公尺，季對季持平，液晶面板售價為每平方公尺 263 元美元。

營收比重以產品應用別區分，電視為 37%、車用產品為 24%、可攜式電腦為 19%、手機及商用產品為 15%、桌上型螢幕為 5%；以產品尺寸別區分，10 吋以下為 16%、10 到 20 吋為 32%、20 到 30 吋為 14%、30 到 40 吋為 7%、40 吋以上為 31%。