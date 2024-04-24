〈智慧顯示展〉群創：面板春燕不只來了還住下來 車用估雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-24 17:03

楊柱祥指出，電視尺寸放大、及巴拿馬運河乾旱造成物流得繞道赴美東，都有助電視市場需求穩定，此外，AI 筆電也見到復甦曙光，整體而言，第一季景氣是谷底、全年將逐季攀升。

董事長洪進揚則表示，過往面板業者重視量，不過，自去年下半年開始，產業心態氛圍有所改變，業界更願意追尋是價值而不是價格，在車用方面，他認為今年無論營收跟獲利都可望有雙位數成長。

而針對近期關閉的南京廠，洪進揚表示，正在評估下一步規劃，也不排除處分的選項，但是要土地廠房設備全部出售，抑或是保留設備，只出售廠房，有很多種可能性。