〈智慧顯示展〉群創：面板春燕不只來了還住下來 車用估雙位數成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-24 17:03
面板大廠群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥表示，面板產業春燕不只是來了，而且還住下來了，第一隻春燕是大尺寸電視需求有存在，第二隻是車用有不錯的成長，現在觀察顯示器這個第三隻燕子飛回來的跡象。
楊柱祥指出，電視尺寸放大、及巴拿馬運河乾旱造成物流得繞道赴美東，都有助電視市場需求穩定，此外，AI 筆電也見到復甦曙光，整體而言，第一季景氣是谷底、全年將逐季攀升。
董事長洪進揚則表示，過往面板業者重視量，不過，自去年下半年開始，產業心態氛圍有所改變，業界更願意追尋是價值而不是價格，在車用方面，他認為今年無論營收跟獲利都可望有雙位數成長。
而針對近期關閉的南京廠，洪進揚表示，正在評估下一步規劃，也不排除處分的選項，但是要土地廠房設備全部出售，抑或是保留設備，只出售廠房，有很多種可能性。
至於台灣產線目前調整狀況，楊柱祥說明，台南 3.5 代舊線投入先進封裝製程、竹南的 3.5 代線做 MiniLED 或 Micro LED 背板，若尺寸進一步放大，可採用 6 代低溫多晶矽面板產線，4 代線則做 X 光用面板。
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