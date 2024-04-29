精測Q1毛利率回升至5成 獲利1400萬元 今年營收估逐季揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-29 20:27

精測 (6510-TW) 今 (29) 日公布第一季財報，首季受惠 AI 手機、車用晶片測試需求帶動探針卡業務，單季探針卡營收占比達到 45%，表現優於預期，單季毛利率也收復 50% 關卡，稅後純益 0.14 億元，季減 19.8%，每股稅後純益 0.43 元，展望後市，看好今年營收逐季走揚。

精測第一季營收 6.76 億元，季減 13%，年增 0.05%，毛利率達 50.9%，季增 1.1 個百分點，稅後純益 0.14 億元，季減 19.8%，每股稅後純益 0.43 元。

展望未來，隨著 AI 手機、AI 伺服器、AI 電腦等相關晶片測試訂單逐步升溫，今年營收可望呈現逐季成長走勢，獲利受限於季節性產品組合而波動。

精測補充，今年上半年半導體產業鏈一方面去化晶片庫存，另方面則受惠於生成式 AI 應用快速發展，AI 半導體躍升為推動先進製程的新主流，公司掌握先機，推出 AI 手機、AI 電腦、車用等新應用相關晶片之高速、大電流晶圓級測試探針卡混針系列產品，帶動首季探針卡業績顯著回升。