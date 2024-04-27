〈紐約匯市〉日元兌美元貶破158至34年低點 單周升幅為1月中以來最大

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-27 06:06

美元兌日元周五 (26 日) 飆至 34 年新高，部分受未顯示緩和跡象的美國通膨數據所驅動，這符合市場預期，並且印證了聯準會 (Fed) 可能延後至今年稍晚降息的預期。

與此同時，日本央行 (日銀) 在結束為期兩天會議後維持利率不變，並小幅上調通膨預測。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.47%，報 106.09。

截稿前，美元兌日元飆升 1.8%，至 158.35 日元。盤中匯價一度跌至 154.97 日元，引發人們猜測，代表財政部行事的日銀可能已檢查匯率，這被視為央行準備進行干預的跡象。美元兌日元本周漲逾 2%，是 1 月中旬以來最大升幅。

日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周五會後表示，貨幣政策並非直接針對匯率，但匯率波動可能對經濟與物價造成重大干擾。若日元走勢對經濟和物價產生難以忽視的影響，則可能成為央行調整政策的理由。

在美國，市場焦點集中在通膨。周五數據顯示美國 3 月個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.3%，符合預期，年增率為 2.7%，略高於市場預期的 2.6%。

BMO 首席經濟學家 Douglas Porter 表示：「雖然周五的數據並不如傳聞中的那樣火熱，但一項嚴酷的事實是，自年初以來，Fed 青睞通膨指標的短期趨勢一直穩步向上。」Porter 說，雖然 0.3% 的月增幅讓市場得以稍微喘口氣，但仍等同於疫情前十年的最快月增幅，這很難讓 Fed 對通膨正在放緩抱持信心。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，通膨數據出爐後，美國利率期貨市場認為 9 月降息的機率為 58%，低於一周前的 68%，12 月才放寬政策的機率已超過 80%。

投資人關注下周的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，市場預估 Fed 將按兵不動。不過，考量到經濟數據優於預期，投資人認為 Fed 將在下周會議上採鷹派立場，進而帶動美元走強。

NatWest 美國 G10 外匯策略主管 Brian Dangerfield 認為，Fed 主席鮑爾不會排除升息的可能性，但升息並非 FOMC 的基本預期。

歐元下跌 0.3% 至 1.0692 美元，周線漲 0.4%，為 3 月初以來最大單周升幅。英鎊跌 0.14% 至 1.2492 美元，本周升逾 1%，單周漲幅也是 3 月初以來最大。

澳幣漲 0.2% 至 0.6532 美元，本周漲逾 1.7%。加幣小跌 0.1%，至 1.3668 加元兌 1 美元，本周跌近 0.6%。

Jayati Bharadwaj 在內等道明證券 (TD Securities) 策略師表示，鑑於 1 月以來的通膨數據出乎意料，Fed 愈來愈難不表現出鷹派立場。另一方面，包含加拿大、英國、歐盟在內等其他主要已開發市場近期的通膨進展，代表這些央行可能比 Fed 還早降息，相對利差將為美元提供支撐。

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