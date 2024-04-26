日銀維持利率不變、上調本財年通膨預測 日元貶破156價位

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-26 12:01

日本銀行 (央行) 周五 (26 日) 結束為期兩天會議後，宣布將政策利率維持在 0% 至 0.1% 不變，一如市場普遍預期，同時上調本財年通膨、下修成長預測，並預估未來兩年通膨率將降至 2% 左右。日元兌美元隨後貶破 156 大關。

日銀同時表示，將按照 3 月的政策決定繼續購買政府債券，但聲明中刪除了「過去每月購買約 6 兆日元公債」的註腳。

截稿前，日元兌美元跌逾 0.3%，至 156.12 日元兌 1 美元，續創 34 年新低。日銀沒有針對日元發表評論，自上月結束負利率政策並取消殖利率曲線控制 (YCC) 政策以來，日圓持續走貶。

公布利率決議前，日本公布東京 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率，從 3 月的 2.6% 大幅放緩至 1.8%，小於市場預期的 2.5%。排除生鮮食品和能源後的「核心核心 CPI」年增 1.8%，同樣低於預期和前值，且為 2022 年 9 月以來最小增幅。

儘管如此，根據日銀最新預測，從 4 月開始的本財年通膨率 (排除生鮮食品和能源成本) 料將達 2.5% 至 3%，高於 1 月時預測的 2.2% 至 2.5%，並在 2025 財年和 2026 財年降至「2% 左右」。央行表示，本財年通膨風險仍呈上行趨勢。

日銀同時將本財年的國內生產毛額 (GDP) 成長率預估值下修至 0.7% 至 1%，低於 1 月時預測的 1% 至 1.2%。