研華首季純益年減3成EPS 2.32元 Q2淡季營收成長動能偏緩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-26 19:00

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (26) 日公告第一季財報，稅後純益 19.9 億元，季減 13%、年減 32.7%，每股純益 2.32 元，為近 11 季低點；展望第二季，研華認為，由於整體接單金額尚未回歸常態，加上進入營運淡季，營收成長動能偏緩。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，整體第二季景氣及區域市場之挑戰仍嚴峻，目前各市場客戶訂單仍偏保守，預估營收成長動能偏緩，但景氣緩步由谷底回溫，下半年全球工廠自動化、智慧能源及基礎建設升級等轉型佈建將進一步加速，可望帶動相關新專案出貨。

陳清熙指出，第一季接單 / 出貨比值（B/B Ratio）為 0.97，三大區域 BB 值已築底並穩健回升，北美及中國 BB 值皆較上季成長，分別達 0.91 及 1.0；歐洲 BB 值則持平於 0.97 水準。

研華第一季營收 138.79 億元，季增 8.3%、年減 8.3%；毛利率 40%，季減 1.1 個百分點、年增 0.2 個百分點；營業利益 1.91 億元，季減 28.7%、年減 45.2%；營益率 13.8%，季減近 4 個百分點、年減 6.3 個百分點；稅後純益 19.9 億元，季減 13%、年減 32.7%，每股純益 2.32 元。

整體而言，研華第一季營收符合前次法說年減 2 成的預期，若以美元表達，第一季營收 4.43 億美元，年減 22%；雙率方面，毛利率落在預估值 39-41% 的中位數，但營益率略低於原先預估的 14-16%。

研華第一季營運表現以各區域而言，台灣市場年增 9% 最佳；中國市場因軌道交通及半導體設備相關需求回穩，僅個位數衰退，北美、歐洲、北亞及新興市場則受企業支出縮減影響需求疲弱，呈現雙位數年減。各事業群來看，首季則都是呈現雙位數年減。