〈穩懋法說〉穩懋產能利用率下滑、產品組合轉差 Q1毛利率、營益率季減

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-26 16:58

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，總經理陳舜平指出，由於第一季產能利用率從去年第四季的 60% 下滑至 55%，產品組合的不利因素，加上中國轉投資股價波動影響，使得第一季毛利率下滑至 22.4%。

穩懋第一季營收 44.42 億元，季減 8.7%，年增 55%；毛利率 22.4%，季減 7 個百分點，年增 11 個百分點；營益率 4.1%，季減 9 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 4.07 億元，季增 6%，較去年同期轉盈，每股純益 0.96 元。

陳舜平說明，第一季為傳統淡季，因此營收呈現季減，但較去年同期成長 55%，略優於原先預期。不過由於產能利用力從去年第四季的 60% 下滑至 55%，以及產品組合的不利因素，加上子公司持有的中國客戶有價證券，上市股價波動影響，使得毛利率與營益率呈現季減。

若以各產品營收來看，Cellular 與 WiFi 可為淡季不淡， Cellular 延續去年下半年動能，營收與去年第四季相當，營收約占 45% 至 50%；隨著終端市場庫存去化進到尾聲，WiFi 第一季營收成長最為顯著，繼去年第二季後首度恢復正成長，第一季營收占比約占 10% 至 15%。