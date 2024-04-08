研華Q1營收年減2成符合預期 市場需求逐步回歸基本面
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-08 15:54
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 50.34 億元，月增 30.54%、年減 22.85%；第一季營收 138.79 億元，年減 20.2%、季減約 8%，首季營收符合先前淡季預估。
研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨著全球景氣緩步由谷底回溫，接單出貨比 (BB 值) 自去年第四季起已逐漸回升，市場需求將脫離高通膨壓抑而逐步回歸基本面。
陳清熙進一步指出，預估下半年全球工廠自動化、智慧能源及基礎建設升級等轉型佈建將進一步加速，可望帶動相關新專案出貨表現。
研華說明，3 月營收以地區別來看，因工作天數回歸常態以及市場需求逐步回溫，各事業、各地區普遍雙位數月增，但年對年方面，各事業群表現疲弱、皆呈現雙位數衰退。
單月各地區年對年表現來看，研華表示，僅韓國與東南亞呈現正成長，分別年增 12%、1%，而北美、歐洲較去年同期雙位數衰退，中國則個位數年減。
第一季營收來看，研華表示，區域表現僅台灣較為突出，年增 9%、東南亞持平，北美、歐洲、日本雙位數年減；中國則個位數年減；各事業群則均雙位數年減，表現相對疲弱。
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