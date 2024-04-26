日本製造再蒙羞！IHI子公司造假船舶引擎數據 股價連兩日下跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-26 15:21

近年來，日本企業接二連三傳出造假事件，大型重工業公司 IHI 成為最新一個，也再度讓「日本製造」蒙羞，該公司周三 (24 日) 證實旗下專門製造船舶等引擎的子公司 IHI 原動機（IHI Power Systems）在過去 20 多年篡改船舶用 4000 多具引擎的燃油數據。

日本國土交通省周四 (25 日) 對 IHI 原動機展開調查，針對數據造假問題，日本國土交通省已要求企業進行自查和整改，並在 5 月底以前提交報告。

IHI 指出，為了美化測試數據，自 2003 年以來生產的 5537 台用於船舶等設備的引擎中，有 4361 台涉及數據造假，佔比高達近 79%，主要發生在 IHI 原動機位於新潟縣跟群馬縣的兩家工廠。在 4361 台引擎中，有 2058 台不符合與客戶簽訂合約規定時的規格。

IHI 副社長盛田英夫在記者會上鞠躬道歉說，這是對客戶信任的背叛，公司的製造基礎已被動搖，情況嚴峻。

這起醜聞經 IHI 內部人員舉報後曝光，其中新潟縣工廠可能從 1980 年代開始造假數據，群馬縣太田市工廠則可能從 2001 年開始造假。

問題產品除了用於船舶外，還涉及火車和發電設備，日本海上保安廳和北海道旅客鐵路公司也使用了使用問題引擎的相關產品，還有 43 台引擎被用於核電廠的緊急發電機上。

儘管 IHI 表示，目前沒有收到相關產品在安全方面出現問題的報告，但部分銷往海外市場的船舶引擎，在廢氣排放量上可能超標。

日本國土交通省也已下令，若 IHI 原動機的產品廢氣排放未達標準，不會發放相關證明，這一措施將使得該公司的船舶引擎出貨完全停擺。

自數據造假醜聞曝光後，IHI 原動機的母公司 IHI 股價連兩日下跌，今 (26) 日則小幅收高 0.71% 至每股 3564 美元。