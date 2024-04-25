明生效！港交所任獨董唐家成為新主席 新人事公佈後股價續揚

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-25 17:08

香港交易及結算所有限公司 (下稱港交所)(00388-HK) 周三 (24 日) 公佈今年第一季財報成績單，並宣佈委任獨立非執行董事唐家成先生接替史美倫女士出任董事會主席，新人事將於明 (26) 日生效。

財報顯示，今年首季港交所收入季增 7% 至 52.01 億港元，但年減 6%，淨利亦年減 13% 至 29.7 億港元，但較去年第 4 季成長 14%，平均每日成交額為 994 億港元，較去年同期減少 22%，每股獲利也年減 13% 至 2.35 港元，主要受地緣局勢緊張和經濟環境動盪影響。

不過，港股與陸股互聯互通產品成交額創新高，滬深股通日均成交額年增 37% 至人民幣 1330 億元，港股通日均成交額則年減 17% 至 310 億港元。IPO 方面，今年首季共有 12 家公司上市，集資金額共 48 億元，年減率 28%。今年首季，南向及北向交易分別有 8 檔及 141 檔 ETF 納入滬深港通，港股通的日均成交金額為 17 億港元，北向 ETF 的日均成交金額為人民幣 11 億元，創季度新高，今年 2 月 7 日更創下 32 億元的單日新高紀錄。

此外，債券通北向通的交易持續呈整體上升趨勢，日均成交額年增 22% 至 452 億人民幣，創單季新高，1 月日均成交額更創 487 億人民幣的單月新高，凈流入也創下 1417 億人民幣的單月新高。

港交所執行長陳翊庭表示，港交所今年首季展現實力和韌性，儘管全球宏觀環境疲弱，港交所的衍生產品及商品業務依舊表現強勁，衍生產品的成交量更創下季度新高。 雖然股市受宏觀市場氣氛影響持續疲軟，但今年 3、4 月的日均成交額明顯回升，顯示市場信心有所復甦。互聯互通機制成交量持續上升，滬股通、深股通及債券通的成交量均大幅增加，其中債券通成交量更創下季度新高。

她並指出，中國證監會近期宣佈多項支援香港資本市場發展的舉措，其中包括擴大滬深港通下合格 ETF 範圍、將房地產投資信託基金納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃檯納入港股通、支援大陸產業龍頭企業來港上市等等，這些舉措將進一步提升香港資本市場的吸引力。展望未來，雖然當前環境充滿挑戰，但港交所仍然看好中國經濟的長期成長趨勢，也看好拓展與東南亞和中東地區資本市場的聯繫可帶來的商機，並將善用科技提升市場活力。

同日，港交所也宣布新人事，唐家成將出任董事會主席，史美倫則在卸任後擔任董事會顧問一職。在獲得任命後，除感謝史美倫過去 6 年的傑出領導外，唐家成還強調會全力以赴帶領團隊同心協力，進一步鞏固和提升香港作為全球金融中心的戰略地位。

唐家成表示，港交所在香港金融市場中扮演著關鍵角色，作為促進與內地市場互聯互通的領航者，港交所在推動國際資本市場發展方面，承擔不可替代的公共責任，他並期待與港交所新任執行長陳翊庭領導的優秀管理團隊及其他股東緊密合作，為實現市場的永續繁榮共同努力。

他並認為，目前香港身處一個不斷改變的營運環境中，當中挑戰與機遇並存，即使無法控制地緣政治及利率變動等外部因素，但須積極主動地把握未來每個機遇，透過有效應對當前挑戰並把握長期發展機遇來實現對廣大投資人的承諾，同時為股東持續創造價值。

根據港交所資料，會計界出身的唐家成目前也是香港鐵路有限公司、香港投資管理有限公司及渣打集團有限公司的獨立非執行董事，曾在 2007 年至 2011 年間出任畢馬威 (KPMG) 中國及香港主席，並於 2009 年成為畢馬威亞太區主席兼畢馬威全球董事會成員，在個人職涯中一直積極參與資本市場工作，在企業治理及監管合規方面擁有豐富經驗。他在 2002 年至 2006 年間也曾出任香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會成員，並於 2006 年至 2008 年期間擔任主席。

唐家成還在 2012 年至 2018 年獲委任為證券及期貨事務監察委員會主席，期間監督多項重要政策舉措，其中包括引入滬深港通計畫及中國內地與香港的基金互認安排。

唐家成多年來熱心參與社會服務，尤其熱衷投入香港的教育及青年事務，曾出任英基學校協會、香港體育學院及大學教育資助委員會的主席，他亦分別在 2014 年及 2019 年獲香港特區政府頒發銀紫荊星章及金紫荊星章。

根據港交所現時非執行董事任職董事會及其若干董事委員會的酬金，唐家成將會就其擔任董事會主席和其他董事委員會主席職位收取 2024/2025 年度非執行董事報酬共 45.5 萬港元，其中包括薪水、傭金、分紅與車馬費等項目。

此外，港交所周三還公佈新任董事名單，並確認他們扮演的角色跟功能，除唐家成外，獲港交所委任的還有聶雅倫、巴雅博、陳健波、謝清海、張明明、周胡慕芳、梁頴宇、梁柏瀚、任志剛、任景信和張懿宸，這些人將為獨立非執行董事，執行長陳翊庭也被委任為執行董事、集團行政總裁。