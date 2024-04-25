日元跌破155 匯市分析師：日銀意外升息比干預市場更有效

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-25 16:00

日元兌美元匯率三十多年來首次跌破 155 日元價位，市場緊盯日本當局緊盯可能會在何時出手，匯市分析師認為，日本銀行（央行）意外升息，比干預市場更有效。

據《彭博》報導，日元兌美元匯價周三最低貶 0.4% 至 155.37 日元，是 1990 年 6 月以來首次跌破 155 價位。 台北時間周四上午 6 點 27 分，日元匯率回落至 155.21。

今年來日元匯價已貶值 9% 左右，是 G10 國家中表現最差的貨幣。

Brown Brothers Harriman 市場策略部門全球主管 Win Thin 表示，日本當局出手的風險依然很高，無論干預到什麼程度。

事實上，日本當局並未袖手旁觀。美國財長葉倫、日本財務大臣鈴木俊一及南韓財長崔相穆 4 月 17 日在首次三邊會議後發表聯合聲明，表示將繼續根據 G20 承諾討論外匯市場走向，並提及日本和南韓高度關切日元和韓元近期大幅貶值的問題。

新的口頭干預短暫發揮了效果，日元匯價在 18 日一度升至 153 日元左右，但日元賣壓依然沒有真正減緩，最終日元跌破 155 價位。

日銀將在周五發布最新利率決策，交易員和策略師正在等待開會結果，而《彭博》調查的經濟學家普遍預期日銀會按兵不動。

InTouch Capital Markets 資深外匯分析師 Piotr Matys 表示：「日銀意外升息，比干預匯市更有意義。」Matys 認為，雖然央行官員升息的機率很小，但穩定日元最有效的方法，是升息給市場帶來的驚喜。

與此同時，美國聯準會（Fed）也準備在下周公布利率決策，屆時投資人會密切關注美國與日本的殖利率差距。

Fed 重視的關鍵通膨指標——核心個人消費支出（PCE）物價指數，即將在美東時間周五上午 8 時 30 分出爐。Rabobank 外匯策略部門主管 Jane Foley 說，日本財務省可能希望日銀能在周五放鷹，但如果美國 PCE 強勁，可能會讓美元更強勢。