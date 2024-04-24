日圓逼近155撿便宜一次購足？野村：年底前看得到160 但很難更便宜了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-24 19:16

日圓本週繼續下探至 34 年新低，去年來台曾預測日圓將續貶至一美元兌 150 至 160 日圓價位的野村資產管理基金經理河野光成，今 (24) 日對於媒體詢問是否該把未來 20 年要用的日圓趁機一次購足時，他笑答：並不反對這樣的作法，因目前日圓真是難得的「便宜」，他預測年底前會下探 160 日圓，但不至於更低，因日本央行應會適時干預。

美元兌日元於本周觸及 34 年來新高，周一升至 1 美元兌換 154.85 日圓，周二再升值至 154.86，今 (24) 日日圓續貶，美元兌日圓亞洲時段觸及 154.94 新高，接近 155 日圓的心理關卡。

針對本週五的日本央行會議，河野光成表示，日本央行後天應不會有任何利率動作，但會釋放一些訊息，他預測今年應有兩次升息，分別在夏季和年末，應該會各升息一碼 (0.25%），因為經歷過長期的通縮，日本央行的動作會更小心審慎，雖然對外資來說會覺得調息動作太過緩慢，但他們也擔心若升息太快，又會有陷於通縮的風險，所以目前會步步為營，保守為宜。

針對美元兌日圓的匯率區間，河野光成去年來台即預測今年會落在一美元兌 150 至 160 日圓之間，他今年仍維持同樣看法，但前提是在經濟基本面沒有太大改變下，在此波動區間，日圓朝向 150 圓或 160 圓擺盪都有可能，日圓的貶勢主要來自美國的經濟力道太過強勁，加上通膨壓力、Fed 傾向不降息下，都造成日圓傾向弱勢。