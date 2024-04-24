日圓逼近155撿便宜一次購足？野村：年底前看得到160 但很難更便宜了
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-24 19:16
日圓本週繼續下探至 34 年新低，去年來台曾預測日圓將續貶至一美元兌 150 至 160 日圓價位的野村資產管理基金經理河野光成，今 (24) 日對於媒體詢問是否該把未來 20 年要用的日圓趁機一次購足時，他笑答：並不反對這樣的作法，因目前日圓真是難得的「便宜」，他預測年底前會下探 160 日圓，但不至於更低，因日本央行應會適時干預。
美元兌日元於本周觸及 34 年來新高，周一升至 1 美元兌換 154.85 日圓，周二再升值至 154.86，今 (24) 日日圓續貶，美元兌日圓亞洲時段觸及 154.94 新高，接近 155 日圓的心理關卡。
針對本週五的日本央行會議，河野光成表示，日本央行後天應不會有任何利率動作，但會釋放一些訊息，他預測今年應有兩次升息，分別在夏季和年末，應該會各升息一碼 (0.25%），因為經歷過長期的通縮，日本央行的動作會更小心審慎，雖然對外資來說會覺得調息動作太過緩慢，但他們也擔心若升息太快，又會有陷於通縮的風險，所以目前會步步為營，保守為宜。
針對美元兌日圓的匯率區間，河野光成去年來台即預測今年會落在一美元兌 150 至 160 日圓之間，他今年仍維持同樣看法，但前提是在經濟基本面沒有太大改變下，在此波動區間，日圓朝向 150 圓或 160 圓擺盪都有可能，日圓的貶勢主要來自美國的經濟力道太過強勁，加上通膨壓力、Fed 傾向不降息下，都造成日圓傾向弱勢。
上周在三邊部長級會議上，美國、日本和南韓政府就亞洲貨幣面臨的壓力及其近期兌美元貶值發表了罕見的聯合聲明，並承認：「日本和南韓對日圓和韓元近期大幅貶值的嚴重關切」。分析師表示，這項聲明可能暗示美國將默許日本、南韓未來為支撐其匯率的任何舉措。
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