〈房產〉政大永慶房價指數：新竹縣市今年Q1指數年漲幅高達12.9%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-19 12:22

由政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數」，運用永慶房產集團內部成交數據，編製 2020- 2024 首季的房價指數變化，並比較五年間第一季房價指數漲幅。數據顯示，2022 首季全台和七都房價漲幅全數突破雙位數，其中新竹縣市房價指數漲幅更是高達 35.5%。新竹縣市今年首季指數漲幅高達 12.9%，也居各都會區之冠。

永慶房屋指出，雖然漲幅隨後於 2023 年第一季和 2024 年第一季都出現收斂，但是 2024 第一季全台和七都的房價指數漲幅卻又比 2023 年首季全面攀升，2024 年的房價漲幅恐將更為明顯。

政大永慶房價指數揭露近五年第一季房價指數漲幅。數據顯示，2022 年第一季全台和七都的房價指數較 2021 年第二季均出現雙位數漲幅，台北 11.6%、新北 12.5%、桃園 17.1%、台中 17.9%、台南 27.6%、高雄 23%，其中又以新竹縣市 35.5% 為最高。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2020、2021 年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，以美國為首的重要大國，紛紛祭出無限量化寬鬆政策，以挽救疲軟的經濟表現。大量的資金紛紛湧入股市、房市，使得全球股、匯、房市一片榮景，也造成 2022 第一季的房價指數較 2021 同期大漲超過雙位數幅度，房價基期較低的南部縣市，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是突破 20% 以上。

郭翰補充，新竹縣市因腹地受限，新增供給不多，在供不應求的狀況下，當地精華地段如新竹市東區、新竹縣竹北市等地的房價續創新高，其他蛋白區也因外溢效應，房價跟著水漲船高，且購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，因此 2022 第一季新竹縣市房價指數年漲幅高達 35.5%，為七都之最。

統計顯示，從 2023 年第一季開始，房價指數漲幅出現收歛，全台和七都地區的房價指數漲幅均未達到雙位數，顯示房價漲幅已逐漸收斂。郭翰指出，隨著全球量化寬鬆政策的實施，世界各國經濟也迎來嚴重的通貨膨脹現象。2022 年初開始，為控制飆升的通膨，各國實施貨幣緊縮政策，加上猛烈且快速的升息，不僅衝擊全球經濟表現，同時也讓消費者改變對未來房市的預期。從政大永慶房價指數也可以看出，全台房價指數從 2022 年第一 季增 17.6% 滑落至 2023 年第一季增 5.5%，漲勢已收斂不少。

但值得注意的是，政大永慶房價指數顯示 2024 第一季全台和七都房價指數漲幅較去年同期全面上升。其中新竹縣市指數年增 12.9%，再次出現雙位數成長。郭翰指出，2023 年下半年，除了平均地權條例修法衝擊淡化，台灣經濟表現亮眼，景氣燈號從 2023 下半年開始由藍轉綠，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣回溫。再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。細觀 2024 年第一 季的房價指數漲幅較去年同期全面攀高，2024 年房價漲幅恐將令人有感。

政大永慶房價指數說明，指數特色：政大永慶房價指數具有即時、創新、整合性等 3 大特點。政大永慶房價指數整合永慶房產集團全台超過 1700 家門店的成交資料，提供市場即時的房價指數。並可根據不同需求編制多樣態的房價指數，且可依不同區域、細分指數產品，提供給產官學界及消費者多元的房價指數參考。