〈房產〉政大永慶房價指數：新竹縣市今年Q1指數年漲幅高達12.9%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-19 12:22
由政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數」，運用永慶房產集團內部成交數據，編製 2020- 2024 首季的房價指數變化，並比較五年間第一季房價指數漲幅。數據顯示，2022 首季全台和七都房價漲幅全數突破雙位數，其中新竹縣市房價指數漲幅更是高達 35.5%。新竹縣市今年首季指數漲幅高達 12.9%，也居各都會區之冠。
永慶房屋指出，雖然漲幅隨後於 2023 年第一季和 2024 年第一季都出現收斂，但是 2024 第一季全台和七都的房價指數漲幅卻又比 2023 年首季全面攀升，2024 年的房價漲幅恐將更為明顯。
政大永慶房價指數揭露近五年第一季房價指數漲幅。數據顯示，2022 年第一季全台和七都的房價指數較 2021 年第二季均出現雙位數漲幅，台北 11.6%、新北 12.5%、桃園 17.1%、台中 17.9%、台南 27.6%、高雄 23%，其中又以新竹縣市 35.5% 為最高。
永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2020、2021 年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，以美國為首的重要大國，紛紛祭出無限量化寬鬆政策，以挽救疲軟的經濟表現。大量的資金紛紛湧入股市、房市，使得全球股、匯、房市一片榮景，也造成 2022 第一季的房價指數較 2021 同期大漲超過雙位數幅度，房價基期較低的南部縣市，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是突破 20% 以上。
郭翰補充，新竹縣市因腹地受限，新增供給不多，在供不應求的狀況下，當地精華地段如新竹市東區、新竹縣竹北市等地的房價續創新高，其他蛋白區也因外溢效應，房價跟著水漲船高，且購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，因此 2022 第一季新竹縣市房價指數年漲幅高達 35.5%，為七都之最。
統計顯示，從 2023 年第一季開始，房價指數漲幅出現收歛，全台和七都地區的房價指數漲幅均未達到雙位數，顯示房價漲幅已逐漸收斂。郭翰指出，隨著全球量化寬鬆政策的實施，世界各國經濟也迎來嚴重的通貨膨脹現象。2022 年初開始，為控制飆升的通膨，各國實施貨幣緊縮政策，加上猛烈且快速的升息，不僅衝擊全球經濟表現，同時也讓消費者改變對未來房市的預期。從政大永慶房價指數也可以看出，全台房價指數從 2022 年第一 季增 17.6% 滑落至 2023 年第一季增 5.5%，漲勢已收斂不少。
但值得注意的是，政大永慶房價指數顯示 2024 第一季全台和七都房價指數漲幅較去年同期全面上升。其中新竹縣市指數年增 12.9%，再次出現雙位數成長。郭翰指出，2023 年下半年，除了平均地權條例修法衝擊淡化，台灣經濟表現亮眼，景氣燈號從 2023 下半年開始由藍轉綠，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣回溫。再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。細觀 2024 年第一 季的房價指數漲幅較去年同期全面攀高，2024 年房價漲幅恐將令人有感。
政大永慶房價指數說明，指數特色：政大永慶房價指數具有即時、創新、整合性等 3 大特點。政大永慶房價指數整合永慶房產集團全台超過 1700 家門店的成交資料，提供市場即時的房價指數。並可根據不同需求編制多樣態的房價指數，且可依不同區域、細分指數產品，提供給產官學界及消費者多元的房價指數參考。
同時，在指數編製方式上 ，政大永慶房價指數運用特徵價格法，及加入大量控制變數，其中包含實價登錄建物資料、地理資訊資料庫、永慶獨有資料庫，共計 35 種變數進行分析，可有效區別不同品質樣本間的差異，使房價指數模型能達到計算同質住宅在不同時間交易的價格差異以減少統計偏誤。
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