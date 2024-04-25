信錦轉投資工智聯訂單滿手 今年營收估翻倍開始獲利

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-25 13:01

工智聯於 2019 年正式成立、信錦持股 51%，公司專注於生產自動化管理、製造執行系統 (MES) 應用及解決方案，除了是信錦集團內部製造數位技術與智慧轉型的推手外，近年也持續拓展到射出成型、傳統製造業等外部客戶。

林財池表示，今年訂單都已經接洽完畢，全年營收估達 4500 萬元，將較去年 2200 萬元倍增，獲利方面，去年已經達到損平，今年在營收規模放大下，可望開始獲利。

林財池進一步指出，去年來自信錦跟外部客戶的營收比重約 6:4，今年可望各半，明年外部客戶營收則將超越來自集團內部；目前工智聯 MES 純軟體營收 6 成，軟硬體解決方案 4 成。

在市場拓展上，林財池指出，除了與客戶直接接觸、透過系統整合商外，也有與生產設備業者合作，以軟體加值搭配客戶設備產品，進入工廠端，後續可望延伸到整廠解決方案，藉此打開市場知名度。