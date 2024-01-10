〈房產〉危老都更成北市預售案市場新潮流 大同區預售交易夯

北投士林科學園區作為台北市最後大型重劃區，帶動士林區預售市場量能的成長。房仲業者根據實價登錄資料，盤點近五年台北市各行政區的預售屋交易占比變化，發現士林區預售交易占比增幅居北市之冠。而大安和大同區靠著危老都更帶動之下，預售交易占比增長幅度也很大，分別位居第二和第三，這三區占比增幅皆超過 6 個百分點。

台北市因整體土地供給稀缺且昂貴，以至於預售推案量體較小。從 2017 年 5 月 12 日危老條例生效後，只要滿足危老的條件，就能適用相對簡易的程序及較短的時間進行重建。這幾年，台北市在危老及都更案興起之下，大幅挹注預售推案量能，也帶動預售屋市場交易，觀察近五年各行政區交易占比發現，士林、大安和大同分列占比增幅前三名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分享，台北市未來產業目標將以發展智慧密集產業為主，因此市府積極打造研發營運導向的科技產業廊帶，範圍包含南港生技聚落計畫、內科 2.0 計畫、士林北投科技園區、生態社子島計畫與及圓山新創聚落，藉由產業聚落的型塑，打造更完整的產業廊帶，帶動整體產業升級與轉型。而在台北科技廊帶中，下一個科技重鎮即為北投士林科技園區，園區鄰近北投、天母等優質生活圈，周邊擁有許多醫療與學術資源，包含榮民總醫院、國立陽明交通大學與衛福部國家中醫藥研究所等，將帶來頂尖產學資源與人才供給之優勢，為當地增加不少就業機會，也吸引許多購屋族群遷入。

士林區受惠於北投士林科技園區的發展，讓當地的房市漸趨火熱。北投士林科技園區號稱是台北市最後一塊大型土地開發案，也是「台北科技走廊」的一塊重要拼圖。隨著指標企業與公共建設的進駐，商辦及住宅後市看好，吸引不少建商插旗推案，而民眾也看好區域前景，購屋意願增，帶動士林區預售交易市場轉趨熱絡。在行政區占比已從 2019 年的 0.2% 提高至 2023 年的 6.9%，五年間提升了 6.7 個百分點，增幅為北市之最。值得注意的是，北投區因土地相對低廉，不少建商看準商機，紛紛在此推案。在北士科的帶動之下，北投區在 2019 年和 2023 年交易占比皆為北市之冠，預售交易火熱。

陳金萍表示，大安區位於北市蛋黃區，土地價值不斐，再加上土地供給稀少，因此在前幾年，鮮少有預售推案。這幾年在台北市政府大力推動危老及都更之下，當地的預售推案有顯著提升，加上精華地段優勢，讓該區預售屋交易占比已從 1.5% 提升至 8.1%，增幅達 6.6 個百分點，居北市第二。近期最受矚目的「Diamond Towers 台北之星」也將進入銷售階段，社區共有 155 戶，若能順利完銷，有望再推升大安區的預售交易量。

至於大同區，陳金萍指出，大同區屬於台北市早期開發的地區，老舊公寓、大樓比例高，可建築素地少，新建案大多是透過老舊建物整合拆除重建或危老都更而取得建築基地。近年來也受惠於西區門戶計畫，為當地帶來了交通路網、建設題材、商業活動、生活機能、觀光人潮量等優勢，不少購屋族群也看好區域前景，提前進場卡位，帶動預售市場熱度，五年間占比增幅為 6.2 個百分點，僅微幅落後士林和大安區。大同區近一年預售交易量也十分熱絡，北市每 6 筆就有 1 筆落在該區，占比高達 16.8%，僅落後給北投區。