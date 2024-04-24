達麗拿下高雄捷運RK1站聯開案 將投資27.15億元蓋住商大樓

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 18:24

高雄市政府捷運局辦理「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線 RK1 站 (西基地) 土地開發案」完成評選，由達麗建設 (6177-TW) 成為最優申請人，依據達麗申請提案內容顯示本案預估投資額達 27.15 億元，開發量體為地下 4 層，地上 23 層的住商綜合大樓。

同時，由達麗建設的規劃顯示，未來開發建物將與 RK1 站西出口共構，預計引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施，打造岡山站前新地標。

高雄捷運局長吳義隆指出，高雄捷運 RK1 站（西基地）緊鄰台鐵岡山站、捷運 RK1 站及岡山轉運站，具有三鐵共構的區位優勢，加上 RK1 站預定於 2024 年 6 月通車，後續更會透過跨站天橋，銜接台鐵岡山車站的後站地區，享有絕佳的交通優勢，也是該案能獲得數家在地建築投資廠商青睞的原因。

吳義隆也指出，在中央擘劃南部半導體 S 廊帶政策構想下，RK1 站（西基地）聯開案，為北高雄科技走廊中極具指標性、也是北高第 1 件捷運聯開案。高雄捷運 RK1 站西基地位於台鐵岡山火車站及捷運 RK1 站西側，基地面積約 3,498 平方公尺、建蔽率 70%、容積率爲 630%。

達麗董事長謝志長。(鉅亨網記者張欽發攝)