〈房產〉趕台積電熱 泰嘉及達麗陸續在台南推案總銷均逾60億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-18 18:47

上嘉行銷爲太普高 100% 轉投資的子公司，而泰嘉則在 2020 年正式人主太普高。

泰嘉世界之心 18 日舉行動土典禮，泰嘉開發董事長呂金發表示，台南產業園區（原名台南科技工業區）面積約 494 公頃，除了產業用地，特別劃設 31.34 公頃的社區住宅用地，主要是提供台南產業園區廠商員工的居住需求，方便就近上班，是全台罕見園區和住宅合一的產業園區。

呂金發認為，以台南為例，台積電 (2330-TW) 在南科 20 幾年了，在南科有 12 座廠，以此爲核心，也帶動了很多世界級的企業進駐南科，同時，也有不少光電業、化工氣體業在這裏，帶來了 9 萬多個就業人口，而幾乎都是高所得，也讓台南的重劃區蓬勃發展，像是九份子重劃區，生活機能越來越好。