〈房產〉趕台積電熱 泰嘉及達麗陸續在台南推案總銷均逾60億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-18 18:47
由泰嘉開發在台南罕見劃有住宅用地的產業園區推案，並在今 (18) 日開工，同時，達麗建設 (6177-TW) 也近期推出台南「達麗世界仁」個案，兩者總銷都估超過 60 億元，同時，泰嘉開發在台南的此一新推個案，將交由太普高 (3284-TW) 旗下的上嘉行銷代銷。
上嘉行銷爲太普高 100% 轉投資的子公司，而泰嘉則在 2020 年正式人主太普高。
泰嘉世界之心 18 日舉行動土典禮，泰嘉開發董事長呂金發表示，台南產業園區（原名台南科技工業區）面積約 494 公頃，除了產業用地，特別劃設 31.34 公頃的社區住宅用地，主要是提供台南產業園區廠商員工的居住需求，方便就近上班，是全台罕見園區和住宅合一的產業園區。
泰嘉及太普高董事長呂金發，台南產業園區目前的住宅區，大約只興建 600 多戶的透天住宅，泰嘉開發看好園區的住宅需求，一口氣買進 3742.57 坪住宅建地，後來買進的建商還包括聯上集團和海悅 (2348-TW)，此次由泰嘉擔任開路先鋒，18 日率先動土「世界之心」，也爲台南產業園區的第一個大樓住宅建案。
呂金發認為，以台南為例，台積電 (2330-TW) 在南科 20 幾年了，在南科有 12 座廠，以此爲核心，也帶動了很多世界級的企業進駐南科，同時，也有不少光電業、化工氣體業在這裏，帶來了 9 萬多個就業人口，而幾乎都是高所得，也讓台南的重劃區蓬勃發展，像是九份子重劃區，生活機能越來越好。
呂金發表示，「世界之心」總銷，規劃興建 5 棟地上 15 樓、地下三樓的住宅，規劃共有 9 個店鋪、532 戶住家，每戶介於 20 坪到 37 坪，以 2 房和 3 房的產品為主，平均每坪開價 30 萬元。
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