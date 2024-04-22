〈房產〉統計：北市2、3房老屋比新屋平均便宜逾2成 士林區更達4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-22 11:17

新建房屋因公設齊全、管線新穎、出現壁癌或磁磚脫落等狀況較低，但是新房的單價往往高出老屋許多，各個行政區之間的差距可能也有所不同。房仲業者統計，台北市 12 行政區屋齡 30 年以上較屋齡 10 年以下 2、3 房住宅平均單價均便宜 2 成以上，士林區差距更高達 43.8%，是 12 行政區之最。

其中，文山區屋齡 10 年以下的 2、3 房平均單價為 62.2 萬元，不僅為 12 行政區最低，更比台北市蛋黃區 (松山、大安、信義、中山、中正) 的 30 年老房子還要來得便宜。對於偏好新房的消費者，不失為尋覓新居的好去處。

從不同屋齡帶住宅單價來觀察，台北市屋齡 30 年以上的住宅平均單價 66.0 萬元，10 年內住宅單價 89.1 萬元，兩者價差幅度高達 25.9%。近一步比較各行政區交易狀況，士林區老屋比 10 年內住宅低 46.6 萬元，價差 43.8% 居全市之冠，老屋房價相當於屋齡 10 年內住宅的六折價。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，士林區在北士科開發題材發酵下，建商積極搶地推案，推升當地預售市場量能成長，房價也跟著水漲船高。而民眾也看好區域前景，購屋意願增，帶動當地購屋需求，使屋齡較新的住宅價格上漲明顯，但是距北士科稍有距離的舊市區老宅房價未被明顯帶動，造成士林區新舊屋價差距全北市第一的主因。

而大同區與松山區則名列新舊屋價差的二、三名，大同區價差幅度達 34.6%，松山區則是 32.2%，陳金萍說明，大同區與松山區都是近年來都更與危老重建的熱門區域，帶動屋齡 10 年內住宅價格走揚，但區域內 30 年以上住宅產品有不少是老舊公寓，價格相對較低，讓兩屋齡帶住宅單價價差明顯。

文山區 10 年以下屋齡的 2、3 房住宅平均單價為 62.2 萬元，在台北市各區的新成屋中最為親民，比起松山、大安、信義、中山、中正等 5 行政區屋齡 30 年的老宅，價格還要實惠。

文山區是台北市的傳統文教區，居住品質高且市場供需穩定，其與北市市中心距離較遠的特性也使得整體房價相對實惠。陳金萍表示，預算有限但仍希望入主新成屋的置產族，或許可以考慮「以時間換取價格」的策略，選擇鄰近捷運景美站、萬隆站等地的建案，不僅能享有優質的生活機能，來往其他地區也十分方便。而近年文山區的房價也出現了補漲行情，使得該區的新成屋不論是自住或是投資都具有優勢。