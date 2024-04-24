LINE Pay股東會紀念品發100點 4/25最後買進日零股也可領

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-24 16:37

金融業陸續揭曉今年股東會紀念品，行動支付業者、興櫃股后 LINE Pay(7722-TW) 也宣布，將贈送 「LINE POINTS 100 點」，1 點相當於 1 元，會以序號卡方式發放，可用於消費支付或購買 LINE 貼圖等，興櫃後的首場股東常會預定 6 月 28 日舉行。

LINE Pay 目前擁有 4708 名股東，其中 4511 位為零股股東，根據 LINE Pay 公告，股東持股不限股數，均予發放紀念品，今年股東會停止過戶日為 4 月 30 日至 6 月 28 日，也就是說，明 (25) 日最後買進日以前持有，都能領取紀念品。



LINE Pay 表示，今年為首次發放股東會紀念品，希望以實用的 LINE POINTS 點數回饋股東支持，讓股東感受到 LINE Pay 傳遞便利和幸福的信念與使命。

LINE Pay 日前董事會通過去年財報，同時通過擬不配發股利。LINE Pay 聲明表示，鑑於本公司處於事業成長階段，為維持公司長期穩定成長，擬保留盈餘以因應公司經營發展、人力資源，以及多元業務合作、事業擴張之投資需要，故 2023 年度可分配盈餘擬不分派。