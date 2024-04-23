〈台股盤後〉台積電領軍反彈 量縮上漲188點靠攏五日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-23 14:27
台股今 (23) 日隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 回神，領軍電子股反彈，推升大盤終場大漲 188.06 點，收在 19599.28 點，靠攏五日線，成交量 3448 億元，較前兩日明顯收斂。
權值股走勢分歧，台積電上漲 1.6%，收在 754 元，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 小漲表態，金控雙雄、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、中鋼 (2002-TW) 等也都在盤上表現，推升大盤走勢。
重電族群今日依舊是盤面交投焦點，大同 (2371-TW) 前天爆量後，今日再挫近 2%，大亞 (1609-TW)、士電 (1503-TW) 也難逃賣壓，不過，華城 (1519-TW)、中興電 (1513-TW) 等跌深個股則穩盤上。
AI 概念股今日也回神，散熱雙雄奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 同步上漲，ASIC 股王世芯 - KY(3661-TW)、廣達 (2382-TW) 也都有 3% 以上的漲幅。
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