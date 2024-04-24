〈0403強震〉花蓮震災3大減稅及協助措施 一次看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-24 11:36

財政部表示，為提供花蓮地震受災民眾及企業必要協助，秉持從寬、從速原則，協助申辦各項稅捐減免，包括營業稅、牌照稅、受損房屋可免徵或減徵房屋稅等優惠，截至 4 月 23 日已發佈之相關租稅協助措施，完整說明如下：

一、顧及災區納稅義務人之不便及困難，主動協助受災民眾及企業申辦災害損失稅捐減免，減輕其負擔

(一) 營業稅－主動視營業人實際營業情形，覈實調減其查定銷售額及營業稅額。

(二) 使用牌照稅－依監理機關通報受損車輛報停或報廢資料，主動辦理減免使用牌照稅。

(三) 娛樂稅－就轄內查定課徵娛樂稅業者，依其停止營業期間或使用設施縮減，主動辦理核減娛樂稅。

(四) 房屋稅－依各縣市張貼之受損房屋危險標誌「紅、黃單」資料，按下列原則主動辦理減免房屋稅：

1.「紅單」：自 113 年 4 月起免徵。

2.「黃單」：自 113 年 4 月起減半課徵。

(五) 地價稅－依各縣市張貼之受損房屋危險標誌「紅單」資料，就該屋坐落之土地，主動辦理減免 113 年地價稅。

二、震後經國稅局審核認定災損者，得於申報 113 年度綜合所得稅時列報災害損失列舉扣除額，但須減除保險賠償及救濟金，自當年度綜合所得總額中減除，且無限額規定。各地區國稅局提高個人申報災損標準，書審金額提高至新臺幣 30 萬元，並增訂「重大災害地區」災害損失申報時間得延長為 3 個月（含）以上，非屬重大災害地區，亦得視轄區災害狀況及稽徵人力比照延長。

三、受災民眾及企業因受地震影響致無法於規定繳納期間內繳清稅捐者，得依法於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，免計息，最長可延期 1 年或分期 3 年（36 期）。